«Ливерпуль» победит «Арсенал» в главном матче 3-го тура АПЛ?

В понедельник, 28 сентября, состоится матч 3-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Клубы уже встречались перед началом этого сезона. Тогда «Арсенал» победил «Ливерпуль» в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии. Теперь — новый вызов для молодой команды Артеты, выигравшей две первые встречи в АПЛ. «Ливерпуль» уже сокрушил одного гранда — «Челси» во втором туре чемпионата Англии. Значит, встреча получится интересной.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают явным фаворитом предстоящего матча «Ливерпуль». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,50. Выигрыш «канониров» оценивается в 6,00, ничья — в 4,75.

Вероятно, голов будет много, атака и у обеих команд работает отлично. Тотал больше 2,5 можно взять за 1,55, тотал меньше — за 2,55.