«Лига Ставок» признана компанией года в области корпоративной социальной ответственности

«Лига Ставок», лидер Национального рейтинга букмекеров, стала лауреатом престижной премии в области российского бизнеса «Лучшие в России / Компания года» в номинации «Корпоративная социальная ответственность».

Национальная премия «Лучшие в России» вот уже более 20 лет вручается при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, рейтингового агентства «Эксперт» и аналитической системы «Медиалогия». Задачи премии — формирование символа лидерства, позитивного имиджа России в мире, а также привлечение внимания к российским компаниям и персонам, наиболее ярко проявившим себя в общественной и социальной деятельности.

По мнению Ольги Журавской, первого вице-президента «Лиги Ставок» и учредителя Фонда «Созвездие Добра», именно корпоративная социальная ответственность в 2020 году приобрела особенное значение для представителей крупного бизнеса.

В своей приветственной речи Ольга Журавская отметила, что для компании «Лига Ставок» большая честь получить награду именно в этой номинации: «В этом году многие крупные компании заняли активную позицию, показывая, что лидеры делового сообщества могут и хотят помогать государству в борьбе с распространением вируса. Нам тоже удалось объединить нашу отрасль для ресурсной помощи основным группам риска. В кратчайшие сроки мы запустили сразу несколько программ, направленных на поддержку медицинских работников, детей врачей, ветеранов спорта. Горжусь своими коллегами и партнерами за неравнодушие, личное участие и огромный вклад в это общее дело».

В период пандемии корпоративная социальная ответственность стала одним из важнейших направлений деятельности «Лиги Ставок». Компания приняла участие в реализации и финансировании крупнейших благотворительных программ, среди которых горячая линия Федерации бокса России, помощь врачам совместно с Российской премьер-лигой, программы помощи медицинским работникам «Оператор Добра», «Дети врачей», а также «Лига помощи ветеранам спорта» совместно с Благотворительным фондом «Созвездие Добра».

По словам Журавской, «Лига Ставок» и далее готова брать на себя повышенные социальные обязательства: «У нас много планов по расширению действующих социальных программ. Например, совместно с Фондом «Созвездие Добра» и Министерством спорта хотим значительно масштабировать программу «Лига ветеранов спорта». Сейчас она работает в пяти регионах, а наша цель — охватить всю страну».

Лауреатами премии «Лучшие в России» в 2020 году также стали крупнейшие национальные компании и организации: «Татнефть», Х5 Retail Group, РЖД, «Альфа-банк», «Сбербанк», Банк ВТБ. Почетным победителем в номинации «Управленец года» стал Александр Гинцбург, лидер команды Центра Гамалеи, создавшей первую в мире вакцину против коронавируса.