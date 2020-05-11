ЦСКА третий раз победил в турнирах КиберЛиги Pro Series

ЦСКА продолжает побеждать в КиберЛиге Pro Series. Армейцы под управлением Игоря Еремеева в третий раз выиграли в нынешней серии соревнований, обыграв в финале «Крылья Советов». БК «Лига Ставок является генеральным партнером турнира, в котором принимают участие 16 клубов РПЛ.

КиберЛига Pro Series#5 стала главным ниспровергателем фаворитов. Еще на групповой стадии прекратили борьбу «Урал», «Уфа» и «Зенит». А в плей-офф в полуфинале сенсационно оступился «Сочи». Команда под управлением Сергея Ванюшина проиграла «Крыльям Советов», которые позже в финале уступили ЦСКА.

ЦСКА Игоря Еремеева в группе занял второе место, но в плей-офф выступили гораздо убедительнее. В четвертьфинале красно-синие победили «Локомотив» 2-0 (7:1; 3:2) — букмекеры в этом противостоянии оценивали шансы армейцев выше — коэффициент на их победу в матче составлял 1,85, на железнодорожников — 2,75. В полуфинале ЦСКА одолел «Тамбов» 2-0 (3:3, пенальти — 3:2; 2:1). А в решающей встрече за титул нанесли поражение «Крыльям Советов» 2-1 (4:3 д.в.; 1:2; 2:1 д.в.). Лучшим бомбардиром у ЦСКА по-прежнему является Чалов, но героем этого плей-офф можно назвать Шкурина. На его счету мяч в последнем матче, который и принес армейцам третий титул.

Третье место занял «Тамбов», нанесший поражение в матче за бронзу «Сочи» — 2-0 (2:1; 3:1 д.в.). Армейцы упрочили свое лидерство по количеству набранных рейтинговых баллов и остаются фаворитом букмекеров по итогам серии турниров.

КиберЛига Pro Series состоит из 8 игровых недель. В начале каждой из них проводится жеребьевка группового этапа. За места в каждом из турниров команды получают очки, которые суммируются для определения позиции в общем зачете.

Турнир проходит на платформе eFootball PES 2020 в формате 1x1, матчи играются в удаленном режиме. Все матчи транслируются в режиме онлайн с комментатором на официальных ресурсах Российской премьер-лиги, в приложении и на сайте генерального партнера — БК «Лига Ставок».