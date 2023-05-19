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Скандалы

Сегодня, 15:40

«На трибунах началось волнение». Фаната из Венгрии заставили снять майку России на ЧМ

Отдел хоккея «СЭ»
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Болельщики сборной Венгрии
Венгерского болельщика снять майку с символикой России.
Финская служба безопасности сослалась на безопасность.

Финские газеты не упустили случая раздуть скандал и выдали материалы с громкими заголовками — «Возмутительное поведение на чемпионате мира: российская эмблема на Nokia Arena» и «Дерзкая Россия восторгается на трибунах!». Инцидент произошел на арене в Тампере во время вчерашнего матча сборных Венгрии и Швеции на чемпионате мира. Служба безопасности заставила одного из приезжих болельщиков прямо во время игры снять с себя футболку с надписью «Россия».

Удивительно, как он смог изначально попасть на хоккей в таком виде.

Болельщики сборной Венгрии по хоккею
IIHF

По словам менеджера по безопасности на чемпионате мира Вилле Кетонена, человека в белой футболке сложно было идентифицировать в группе венгерских фанатов, выбравших для поддержки своей команду одежду такого же цвета. «На белой футболке было написано «Россия», но на ней не было логотипа команды», — приводит слова Кетонена финская газета Ilta Sanomat.

Использование болельщиками флагов, символики, одежды российской и белорусских сборных на турнирах запрещено по решению МОК. Однако в данном случае организаторы сослались на вопрос безопасности. Они проспали момент с появлением фаната и вмешались в ситуацию, когда на трибунах начали было закипать страсти. Далеко не всем людям понравилось появление человека в футболке с надписью «Россия». «На больших мероприятиях мы принимаем решения, исходя из вопросов безопасности и порядка, — продолжил Кетонен. — Этого болельщика мы выявили, заметив, что на трибунах началось какое-то волнение. Наше вмешательство диктовалось вопросом безопасности».

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Смельчака увели с арены и настойчиво посоветовали снять футболку, чтобы не разжигать ситуацию. Стороны достигли понимания, и болельщик вернулся на трибуну.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Венгрии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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