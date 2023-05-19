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Сегодня, 12:43

Организаторы ЧМ по хоккею потребовали от болельщика снять футболку с надписью «Россия»

Виталий Косик
Корреспондент
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На матче ЧМ-2023 между сборныии Швеции и Венгрии в финском Тампере произошел инцидент с болельщиком в майке «Россия».
Фото AFP

Организаторы чемпионата мира-2023 по хоккею потребовали от венгерского болельщика снять футболку с надписью «Россия», сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел на матче группового этапа между сборными Швеции и Венгрии (7:1) 18 мая в финском Тампере.

Служба безопасности стадиона попросила болельщика снять футболку. Он подчинился просьбе и продолжил просмотр матча.

«На белой футболке было написано «Россия», но на ней не было логотипа команды», — заявил менеджер по безопасности ЧМ-2023 Вилле Кетонен.

На стадионах чемпионата мира-2023, который проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), полностью запрещена символика России и Белоруссии.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок, а в 2023-м продлила это решение.

ЧМ-2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге, но в конце февраля 2022-го ИИХФ решила перенести турнир из России, а позже доверила Латвии и Финляндии.

Источник: https://t.me/sportrian/34103
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