Организаторы ЧМ по хоккею потребовали от болельщика снять футболку с надписью «Россия»

Организаторы чемпионата мира-2023 по хоккею потребовали от венгерского болельщика снять футболку с надписью «Россия», сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел на матче группового этапа между сборными Швеции и Венгрии (7:1) 18 мая в финском Тампере.

Служба безопасности стадиона попросила болельщика снять футболку. Он подчинился просьбе и продолжил просмотр матча.

«На белой футболке было написано «Россия», но на ней не было логотипа команды», — заявил менеджер по безопасности ЧМ-2023 Вилле Кетонен.

На стадионах чемпионата мира-2023, который проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), полностью запрещена символика России и Белоруссии.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок, а в 2023-м продлила это решение.

ЧМ-2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге, но в конце февраля 2022-го ИИХФ решила перенести турнир из России, а позже доверила Латвии и Финляндии.