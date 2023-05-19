Работал с Тихоновым, тренировал Ларионова, ругался с Ягром. Бывший тренер НХЛ возглавил сборную Венгрии

История Кевина Константина.

Нынешний чемпионат мира по хоккею — лишь третий для сборной Венгрии в новейшей истории. Тем не менее это не мешает скромной команде добывать очки и радовать болельщиков. В своей группе венгры сенсационно обыграли в овертайме французов и готовы пошуметь еще. В прошлом году сборную Венгрии возглавил небезызвестный специалист Кевин Константин, который в 1990-х на протяжении семи лет работал в НХЛ и громко заявил о себе.

Карьера Кевина как игрока не задалась, поэтому американский экс-вратарь быстро решил стать тренером. Уже в 34 года он возглавил «Сан-Хосе» и был одним из самых молодых специалистов в истории лиги. В одной команде с ним оказался сын великого Виктора Тихонова. Изначально «Шаркс» наняли его весной 1993 года на должность консультанта, но к началу сезона его сделали помощником главного тренера «Шаркс».

«Василий — кладезь хоккейных знаний, которые он собирал много лет из трех источников. Первый — русские методы обучения хоккею. Второй — его семья. Третий — его собственная разнообразная тренерская карьера. Эти знания нам очень пригодятся, особенно теперь, когда в НХЛ приезжает много игроков из других стран», — говорил Кевин. С Тихоновым изначально оговаривали, что при успешной работе ему дадут шанс возглавить фарм-клуб, и уже в 1995-м он стал первым европейским главным тренером в АХЛ.

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Макарову стало скучно

В системе «Акул» было немало россиян, и Константин поработал с такими легендами, как Игорь Ларионов и Сергей Макаров. Авторитетом для них он, разумеется, не стал, но зато позволил звездным игрокам играть в свой хоккей. Сам Кевин в 1994-м рассказывал: «Я ничего Сергею не говорю. Во-первых, вряд ли я могу посоветовать ему что-нибудь полезное. Во-вторых, он в любом случае меня не послушает. Однажды он ушел с командного собрания просто потому, что ему стало скучно». Пару лет назад канал ESPN выбирал лучшие сочетания НХЛ, и звено «Шаркс» Макаров — Ларионов — Гарпенлев было отмечено в категории «культовая классика».

Первый сезон Константина в «Сан-Хосе» получился невероятным. Несмотря на восемь поражений подряд на старте чемпионата, команда не унывала и набрала на 58 очков больше, чем в предыдущем году. Первый раунд обещал стать последним для «Акул», ведь калифорнийцы попали на «Детройт» Скотти Боумена. «Ред Уингс» по всем параметрам превосходили соперника, но за семь матчей «Сан-Хосе» отправил «Детройт» в отпуск. Переломным моментом в серии стал знаменитый гол Макарова в четвертой встрече, когда «Акулы» проигрывали со счетом 1:3, но в итоге победили.

Попав на восьмое место в плей-офф, команда Кевина сенсационно обыграла первую. В истории лиги такого еще не было никогда. В 1999-м он повторил этот трюк уже в качестве главного тренера «Питтсбурга» и выбил из розыгрыша «Нью-Джерси». Кевин не выводил свои команды в решающие стадии, но в каждом клубе показывал себя с хорошей стороны. Однако его главной проблемой был возраст. Далеко не все игроки могли соблюдать субординацию с таким молодым тренером. Особенно это касалось звезд. Свою первую встречу с Яромиром Ягром в «Питтсбурге» он хорошо помнит.

«Он потрясающий игрок, и я могу бесконечно рассказывать о нем. В то время наша команда во многом зависела от него. Ягр был готов играть только с парнями, у которых было такое же мышление. У нас было много споров, но зато родились классные истории. На нашей первой тренировке Яромир появился без шлема. Я хотел ему сказать о необходимости полной амуниции, но он не хотел меня слушать и спокойно продолжил кататься. Мне пришлось сделать шесть кругов, чтобы догнать его. В итоге Яромир сказал, что наденет шлем, только если это будет указано в соглашении. Вот так началось наше знакомство с Ягром», — рассказывал Кевин.

Символично, что под руководством Константина чешский звездный форвард выдал второй по результативности регулярный чемпионат в карьере и набрал 127 (44+83) очков в сезоне-1998/99. «У нас были ссоры, и, возможно, под его влиянием меня уволили через два с половиной года. Но история между нами закончилась хорошо. Когда я работал в «Нью-Джерси», а Яромир играл в «Вашингтоне», он зашел после матча ко мне в кабинет. Вместо того чтобы поздороваться, этот здоровяк поднял меня и крепко держал. Тогда он сказал: «Ты был моим лучшим тренером». На что я ответил: «Не глупи, Яромир, мы оба знаем, что это неправда». А он: «Нет, нет, ты заставил меня играть больше всех», — вспоминает Кевин. При нем Ягр находился на льду в среднем по 24 минуты.

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От НХЛ до Кореи

Константин был преданным фанатом своего дела и даже стоял у истоков продвинутой статистики. Уже в начале 1990-х, работая в Канзасе, он вел целые папки на своих игроков. После каждого матча Кевин по семь часов смотрел видео, отмечал количество блокировок, изучал игру в разных численных форматах и документировал каждую потерю шайбы. Тогда в хоккее такое количество цифр еще не было популярно, но он постоянно читал книги о спорте, в том числе бейсболе и американском футболе. Оттуда тренер черпал уйму полезной информации.

Однако, даже несмотря на такую дотошность, закрепиться надолго в НХЛ у Кевина не получилось. «Нью-Джерси» стал для него последним местом работы, после чего он снова вернулся покорять минорные лиги Северной Америки. В 2010-м Константин решил принять новый вызов и отправился в Европу. За последние 13 лет он успел поработать во Франции, Швейцарии, Польше, Венгрии и даже в Южной Корее. Вот уже два года американец возглавляет команду в чемпионате Венгрии, что затем и помогло ему стать главным тренером сборной этой страны.

«Когда закрываются одни двери, то за ними открываются другие. Я успел поработать в НХЛ и совершенно не жалею о том, как в итоге сложилась моя карьера. В первую очередь я всегда был влюблен не в НХЛ, а в саму игру. Дело не в миллионах долларов, а в процессе, который ты так любишь. И который делает тебя счастливым. Я совсем не боялся Европы, потому что моя семья европейского происхождения. Может быть, поэтому я чувствую себя здесь настолько комфортно. Многие приятели предупреждали меня, что как только я покину США, у меня больше не будет возможности вернуться на прежний уровень. Но я ни о чем не жалею», — говорит Константин.