Канада отыгралась, но уступила в овертайме.

Чемпионат мира. Финал

Финляндия — Канада — 4:3 ОТ (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Голы: Козенс — 7 (бол., Барзал, Сиверсон), 24:00 — 0:1. Гранлунд — 4 (бол., Хейсканен, Лехтонен), 44:13 — 1:1. Гранлунд — 5 (бол., Лехтонен, Хартикайнен), 45:57 — 2:1. Армиа — 5 (Ламмикко), 54:04 — 3:1. Уайтклауд — 2 (Барзал, Андерсон), 57:48 — 3:2. Комтуа — 3 (Барзал, Батерсон), 58:36 — 3:3. Маннинен — 6 (бол., Гранлунд, Хейсканен), 66:42 — 4:3.

Вратари: Олкинуора — Дриджер (Томкинс, 44:13, 57:35 — 57:48, 58:00 — 58:36).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (7+8+11+5) — 22 (9+9+4+0).

Судьи: Норд, Олунд.

29 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Выход в финал Канады и Финляндии справедлив и закономерен. Суоми подтвердили работоспособность выстроенной Юккой Ялоненом системы, которая принесла успех на последних ЧМ и пекинской Олимпиаде. «Кленовые листья» вальяжно прошлись по группе, но в плей-офф мобилизовались и вернули привычный кубковый образ. Вырвали на характере четвертьфинал со шведами, разгромили симпатичных чехов и добрались до золотого матча. Канадцы всегда опасны в плей-офф. Не важно, какой состав они привозят на турнир: игроки знакомятся в самолете, сыгрываются на предварительном этапе и ближе к полуфиналу включают режим сметающего все на пути локомотива.

Финны провалили начало двух прошлых матчей. Словаки и американцы забивали первыми (и довольно быстро), но вывести финскую машину из равновесия это не помогло. Суоми приходили в себя, отыгрывались и методично доводили дело до победы. 0:0 после первого периода финала — не значит, что матч начался с разведки сил. Команды скорее перестраховывались. Канадцы резво провели стартовые смены. Позднее финны выравняли игру, но раскрываться и лететь вперед не собирались. Героями не самых событийных первых 20 минут остались вратари. Крис Дриджер и Юхо Олкинуора отразили 16 (7+9) бросков на двоих, но обошлось без суперопасных моментов.

Неудивительно, что открыть счет помогло большинство. Команда Юкки Ялонена безупречно оборонялась в меньшинстве до финала: ноль пропущенных шайб с 16 попыток. Канада, напротив, шла второй после Чехии по эффективности большинства. Столкновение двух стихий выиграли «Кленовые листья», реализовав удаление Никласа Фримана в начале второго периода. Поперечный перевод Барзала броском в касание завершил Дилан Козенс. Финское меньшинство сломалось в ответственный момент.

До середины третьего периода финал чемпионата мира не дарил эмоций. Вдохновения от происходящего на льду никто не испытывал. И на золотую коллекцию финалов ЧМ нынешний явно не претендовал. Особенно на контрасте с матчем за бронзу, где чехи и американцы устроили голевую перестрелку, забросив 12 шайб на двоих. Пропущенный гол разбудил финнов. Требовалось перевести игру в чужую зону, чтобы предложить Дриджеру больше работы. Шанс в большинстве Суоми не использовали. Однажды Канаду спасла штанга — на этом голевые моменты хозяев за 40 минут закончились.

В третьем периоде огня финалу добавили судьи. За четыре минуты канадцам выписали три малых штрафа. По двум — никаких вопросов, но удаление Коула Силлинджера арбитры придумали из воздуха. Вспомнился анекдот про суслика, но «Кленовым» явно было не до смеха. Форвард канадцев якобы сыграл высоко поднятой клюшкой. Силлинджер же банально подбил клюшку Миро Хейсканену, который после этого сам попал себе по лицу. Вины нападающего в эпизоде нет. Однако судьи придерживались другого мнения. Большинство «пять на три» за пять секунд реализовал Микаэль Гранлунд.

Канадцы быстро пропустили в меньшинстве, но на этом их беды не закончились. Когда забивал Гранлунд, травмировался Дриджер, пытаясь дотянуться до шайбы в шпагате. Тренерский штаб вынужденно отправил на лед «холодного» Мэтта Томкинса. Дебютирующему на ЧМ голкиперу пришлось отбиваться от горячих финнов, которые продолжали разыгрывать большинство. Суоми воспользовались канадским форс-мажором и забили второй гол. Дубль оформил Гранлунд, пробивший Томпсона прямым броском в ближний угол.

Третья шайба от Джоэля Армии, казалось бы, укрепила веру в благополучный исход финала для хозяев. Суоми не раз доказывали, что игра по счету — их главный козырь. Каким же было разочарование Ялонена, когда за две минуты до сирены команда умудрилась разбазарить преимущество в две шайбы. «Кленовые листья» встрепенулись и совершили настоящее чудо: голы Зака Уайтклауда и Максима Комтуа перевели матч в овертайм.

14 лет назад Канада проиграла домашний ЧМ-2008 из-за глупого удаления Рика Нэша в овертайме за выброс шайбы. После того случая в местной прессе обсуждали справедливость данного правила. В 2022-м ситуация повторилась — но повод для дискуссий и серьезного разбора преподнесли сами судьи. Сакари Маннинен реализовал штраф Тома Шабо и подарил праздник Финляндии. От финала осталось горькое послевкусие. Подтвердился тезис о низком уровне европейского судейства. Арбитры элегантно поучаствовали в финской победе, включив «домашний» режим в третьем периоде.