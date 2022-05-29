Америка развалилась за три минуты! Чехи передавили США и вырвали историческую бронзу

Чехия взяла медали турнира впервые за 10 лет.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место

Чехия — США — 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

Голы: Кулман — 1 (Майерс, Пик), 9:33 — 0:1. Годетт — 6 (бол., Болди, Тайнан), 12:14 — 0:2. Чернох — 2 (Флек, Странски), 15:19 — 1:2. Кулман — 2 (мен., Шмидт, Лафферти), 19:47 — 1:3. Смейкал — 2 (Скленичка, Кундратек), 32:12 — 2:3. Пастрняк — 5 (Хертл, Зогорна), 40:51 — 3:3. Червенка — 5 (Крейчи), 42:29 — 4:3. Пастрняк — 6 (Йордан, Хертл), 43:37 — 5:3. Кампф — 1 (мен., Смейкал), 54:42 — 6:3. Кампф — 2 (п.в.), 58:08 — 7:3. Бордело — 2 (Уотсон, Хейден), 58:41 — 7:4. Пастрняк — 7 (бол., Хертл, Червенка), 59:23 — 8:4.

Вратари: Веймелка (Лангхамер, 20:00) — Суэймен (54:57 — 58:08).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (6+9+18) — 24 (8+9+7).

Судьи: Лоуренс, Хейккинен.

29 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Матчи за бронзовые медали — точно не то, что мотивирует североамериканские сборные. Сразу вспоминается, как на Олимпиаде в Сочи-2014 американцы, уступившие с минимальным счетом в полуфинале канадцам, в игре за третье место безропотно слили финнам (0:5). Сегодня сборная США начала матч за бронзу с задором, уже к середине периода поведя с заделом в две шайбы.

Отыграв одну шайбу усилиями нападающего четвертой тройки Черноха, чехи получили большинство и расслабились. Видимо, слишком поверили в магию своего ведущего сочетания во главе со звездой «Бостона» Давидом Пастрняком. Американцы слетали в контратаку очень быстро, и ни разу не отличившийся до этого за весь турнир форвард «Сиэттла» Кульман оформил дубль.

Пропустившего три шайбы за период Веймелку из «Аризоны» сменил бывший вратарь «Амура» Лангхамер. Игра успокоилась и подарила во втором периоде лишь один гол. Смейкал первым нашел шайбу на пятаке.

Уже в полуфинале американцы играли в две пары защитников из-за того, что выбыли Бланкенбург, Меррилл и Мегна. Как и тогда, сил на весь матч четырем игрокам обороны не хватило. На этот раз американцы пропустили аж шесть шайб за период, а настоящим героем отрезка стоит признать Пастрняка, оформившего хет-трик.

Нападающий «Бостона» явно наиграл на включение в символическую сборную — приехав по ходу турнира, он набрал 10 (7+3) очков в семи матчах. Да и в целом чехи оставили приятное впечатление. Американцам же явно не хватило парочки защитников: играй США хотя бы в три пары, и финнов в финале могло бы не быть.