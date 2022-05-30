Они сбежали из России и стали чемпионами мира. Финны копили силы на ЧМ вместо Кубка Гагарина

Маннинен, Олкинуора и остальные подставили свои клубы в самый важный момент.

Сакари Маннинен — автор победного гола сборной Финляндии в финале чемпионата мира против канадцев. А еще — один из лучших игроков Суоми на домашнем турнире. Теему Хартикайнен не забросил ни одной шайбы, но был полезен в большинстве в роли столба и наковырял шесть передач. Юхо Олкинуора — основной вратарь финнов, «засушивший» четыре матча из пяти в группе. А Вилле Покка — ведущий защитник. Что объединяет их, а также третьего вратаря команды Франса Туохимаа? Все они сбежали из клубов КХЛ во время плей-офф из-за известных политических событий.

Есть еще вратарь Харри Сятери, но он хотя бы уехал в НХЛ и играл за «Аризону». Остальные же просто отдохнули — Хартикайнен, например, выкладывал фото с рыбалки. Расслабившись, пятерка игроков присоединилась к сборной Финляндии и в спокойном режиме готовилась к чемпионату мира.

Несколько финских игроков доиграли плей-офф КХЛ до конца. Форвард «Трактора» Теему Пулккинен давно не играет за сборную и должен продолжить выступления за челябинцев и в следующем сезоне. Защитник СКА Микко Лехтонен же доиграл серию с ЦСКА, но по возвращению в Финляндии заявил, что его удерживал лишь финансовый вопрос — в армейском клубе пригрозили солидным штрафом за разрыв контракта по инициативе игрока.

Финны неплохо подготовились к домашнему турниру. Маркуса Гранлунда в наигранной в «Салавате Юлаеве» тройке с Хартикайненом и Манниненом заменил его старший брат Микаэль, выступающий за «Нэшвилл». К Лехтонену и Покке в оборонительной линии добавились опытнейшие Охтамаа, Хиетанен, Фриман. Но то, что значительная часть игроков не участвовала в кубковых матчах, конечно, помогло финнам.

Олкинуора наверняка отыграл бы весь плей-офф, и неизвестно, в каком состоянии приехал бы в сборную. «Салават» с финнами мог пройти дальше. Но легионеры сбежали из своих клубов, оставив их в самый важный момент.