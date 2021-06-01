10 лет спустя. Тарасенко и Орлов снова выигрывают для Брагина

Игорь Рабинер — о победе России над Швецией на ЧМ.

Мастерство есть мастерство. Два обладателя Кубка Стэнли трёх- и двухлетней давности, Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко, приехали после проигрышей своих клубов в Кубке Стэнли на ЧМ-2021, отбыли карантин, вышли на первый же матч со шведами и решили его исход.

О том, что сделал с соперником в чужой зоне защитник «Вашингтона», прежде чем от конька Слепышева сравнять счёт, коллега Неценко выразился бы так: «выкрутить позвонки». Могу себе представить, как отреагировал бы на такое включение в атаку и такой дриблинг игрока обороны на Олимпиаде в Сочи Зинэтула Билялетдинов. А ведь именно этот нестандартный ход Орлова переломил ход игры, в которой мы до того момента не могли забить, а соотношение бросков в третьем периоде составило 4-12 в чужую пользу.

Дмитрий был очень хорош всю вторую половину этого сезона НХЛ — и, кстати, серию плей-офф с «Бостоном» тоже. Комментаторы, в том числе олдскульный бостонский Джек Эдвардс, не особо даже скрывавший крайнюю степень неприязни к «Вашингтону», нередко его хвалили. Обыграть Орлова один в один вдруг стало невозможно. А исполнить в атаке, когда позволяют, он умел всегда. И это тот случай, когда техничный защитник — друг, а не враг команды.

Форвард «Сент-Луиса», в самой игре пока еще сделавший пару не свойственных ему ошибок при приеме шайбы, забил победный буллит. И не просто с мастерством, а с шиком. Который начал заново обретать в последней игре Кубка Стэнли с «Колорадо», сделав эффектный дубль в ворота этой могучей команды.

А паузой, которую он выдержал во время буллита, восхитился бы любой Станиславский. Этой паузой Тарасенко не просто распластал шведского вратаря, он прибил, приморозил его ко льду. И швырнул под планку. А потом как-то очень спокойно поднял руки и широко улыбнулся своей щербатой и какой-то абсолютно русской улыбкой.

Мастерство есть мастерство. Но не только. Спорт — это и душа, и дружба, и благодарность. Я почему-то даже уверен, что Орлов с Тарасенко созвонились, прежде чем принять решение о поездке в Ригу. Они же сто процентов дико соскучились друг по другу. И по Валерию Николаевичу, с которым столько пройдено.

Тарасенко рассказывал мне в прошлом январе: «Мы с Димой очень дружим: я — крестный у его сына Кирилла, Дима — у моего сына Саши. Он мой самый близкий друг из всех энхаэловцев. И на чествование Орлова Кубок Стэнли (в 2018-м) вместо его Новокузнецка случайно прилетел ко мне в Новосибирск. Видимо, потому что город начинается с «Ново». И в итоге на вертолёте его доставили к Орлову. Все, в том числе и он, шутили тогда: «Значит, на следующий год вы выиграете». На Новый год, когда мы были в самом низу таблицы, мы с Димой созванивались: «Похоже, ничего мы не выиграем, идём на последнем месте». Но в итоге — удалось. И Дима прилетел ко мне на чествование...»

Ну и как таким закадычным друзьям не поиграть вместе за Россию, когда выпала возможность? Да ещё и за тренера, который им так дорог? «У меня безграничное уважение и благодарность Валерию Николаевичу за то, как он с нами обращался», — говорил мне Тарасенко в январе 2020-го.

И Орлов, и Тарасенко играли у Брагина в Баффало-2011. Более того, Володя был капитаном той команды, Дима — ассистентом. Они и жили в одной комнате. При 0:3 во втором перерыве Брагин сломал планшетку, Тарасенко с Орловым сказали что-то такое, что команде зашло. Что было дальше — вы знаете.

А я знаю, что все, кто прошёл через брагинские молодежки, влюблены в этого тренера. Не за волшебство хоккейного стиля, который он ставит, — нет такого волшебства. Просто все эти парни, у каждого из которых есть своё «я», считают его классным, душевным и очень справедливым мужиком. И рубиться за него готовы отчаянно. Человеческое тут — на первом плане. Оно важнее игрового.

Брагин умеет признать оперативными решениями свою неправоту. Не пошло вместе у двух краев — чемпионов Баффало-2011 Тарасенко и Бурдасова, — он в третьем периоде развёл их по разным звеньям, поставив к «бросковику» Тарасенко работягу и живчика Барабанова, для которого этот ЧМ — прорывной (глядя, как он провёл концовку сезона в «Сан-Хосе», вообще не удивлён). И тут же: классный первый пас от Нестерова, Тарасенко бросает, вратарь отражает, Барабанов добивает — 2:1. А гол — Брагина, вовремя внёсшего корректировку.

Брагину в день игры со Швецией исполнилось 65. И что, вы мне скажете, что после Баффало Орлов с Тарасенко должны были подарить ему галстук? Нет — они же парни благодарные. Потому и приехали, кстати. Тем более Тарасенко со всеми своими болячками.

И подарили они Брагину в такой день — победу. И отцепили шведов от плей-офф, что, кстати, правильно — во-первых, за разгильдяйство на старте надо платить, во-вторых, не надо в концовке основного времени делать в штаны и забывать выпустить шестого полевого, когда тебе нужна победа. Ну и езжайте себе домой, если вы такие. И если вы, находясь в таком положении, горите чехам 2:4 после того, как перед третьим периодом вели 2:0.

Но глумиться мы права не имеем. Потому хотя бы, что чемпионами мира шведы были гораздо позже нас, уже семь лет забывших, как это делается.

Так что не будем ни на кого указывать пальцем, а будем просто стоять двумя коньками на льду и работать, чтобы кое-что наверстать. И если приезжают люди с настоящим мастерством, чтобы помочь, и сразу помогают — быть им по-человечески благодарными. После безумия всего этого сезона и последних полутора календарных лет энхаэловцы совсем не обязаны были нестись очертя голову в рижский «пузырь». И те, кто сделал это, заслуживают нашего «спасибо».

А уж за то, что сделали лучшие друзья Орлов с Тарасенко в первом же матче после приезда, — тем более. Дай бог им и дальше так. Подготовительная работа проведена, но главные дни только наступают.