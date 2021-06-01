Сборной России бессмысленно выбирать соперника. На ЧМ слишком много сюрпризов

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Сборная России сделала два важных дела в пятницу вечером, победив Швецию — 3:2 в серии буллитов. Во-первых, набрала необходимый балл, чтобы попасть в плей-офф. Во-вторых, снова показала, что готова решать в Латвии серьезные задачи. То, что отправили домой сильного соперника, — бонус, который не входил в изначальный план. Нам какой смысл думать о судьбе других команд?

Первый матч провели Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов. Форвард «Блюз» был не слишком заметен в первых двух периодах, но затем сделал крутую передачу на Александра Барабанова и реализовал победный буллит. Защитник «Вашингтона» организовал гол, да и в обороне смотрелся лучше и свежее остальных. Безусловно, именно Орлов сейчас главный игрок обороны в нашей команде. Это первая пара, это человек, который может очень сильно помочь форвардам без ущерба для своих прямых обязанностей.

Нельзя сказать, что игра нашей команды была идеальной. Но это смотря что подразумевать под этим определением. То, что мы с первых минут не бежим делать результат, вполне понятно. У нас на этом турнире отрабатывают систему игры, а состав совсем не такой, чтобы искать счастья у чужих ворот и верить, что мы всегда забьем больше, чем пропустим. Российская команда играет аккуратно, выжидает, а это пригодится в матчах на вылет.

Пока сбой был один раз, во встрече против Словакии, но это произошло в момент, когда все еще учились, да и были проблемы с составом. Конечно, вторая шайба шведов была очень неприятной. Снова на секунду встали, замерли, позволили войти в зону и без проблем бросить. Но уверен, что этот момент будут тщательно разбирать. Так что во вторник проведем еще одну тренировку и к четвертьфиналу подойдем в нормальной форме. Соперника нам выбирать бессмысленно. В Риге слишком много сюрпризов.

Потолок

«Автомобилист» так укомплектовал состав, что уже сейчас превысил потолок на 13 миллионов рублей. Пока никаких мер от КХЛ не будет. Деньги начинают считать при заявке, так что с такими зарплатами никто команду до турнира не допустит. Но удивительно, как клуб распорядился финансами. Чувствуется рука Олега Гросса, оставшегося в Екатеринбурге. Он всегда проповедовал стиль: завали деньгами, а не веди детальные переговоры. Во времена, когда потраченные деньги не считали, это еще хоть как-то было оправданно, а сейчас такой метод не работает.

Есть вопросы по зарплатам сразу у нескольких хоккеистов. Большая ошибка — 75 миллионов для Стефана Да Косты. Они дали больше всех денег игроку, который стабильно проваливается в плей-офф, а в нынешнем сезоне был выведен из состава «Ак Барса» на решающий матч ввиду своей бесполезности. Видна огромная переплата практически всем защитникам, учитывая то, как они действовали в последние сезоны. Смешно смотрятся 50 миллионов Захару Арзамасцеву, 35 миллионов Максиму Березину, да и 50 Джесси Блекеру — это огромная ошибка. В таком кутеже даже трудно разобраться, кто отрабатывает деньги. Вероятно, лишь нет вопросов по зарплате Алексея Макеева и Георгия Белоусова. За скобки берем «копейки» Сергея Зборовского и Александра Щемерова. Кажется, что владельца «Автомобилиста» опять жестко обманывают. Сейчас придется кого-то менять, но с такими контрактами игроки не пользуются спросом. Придется расторгать хоккеиста, платить компенсацию. И за такие деньги надо выигрывать турнир, как минимум оказываться в финале.

Штаб

В Казани веселье началось сразу после окончания сезона и до сих пор не заканчивается. Накануне «Ак Барс» опубликовал состав тренерского штаба, а в нем опять оказался Павел Зубов. А ведь совсем недавно с ним попрощались, поблагодарили за работу. При этом четко помню, что сначала появилась новость о назначении нового генерального менеджера, а затем «уволили» тренера. И это смотрелось как первое решение новой власти. Сейчас в клубе уверяют, что всё не совсем так. С Зубовым попрощались при Рафике Якубове, а новый менеджер, наоборот, уговорил тренера вернуться.

Но зачем вообще трогали Зубова? Если разбирать работу каждого тренера по итогам сезона, то к нему не было никаких вопросов. Он отвечал за оборону за меньшинство, и там было все в порядке. Никто бы не удивился, если бы с Квартальновым не продлили контракт, но Зубов показал себя с лучшей стороны.

Удивило, что в штабе два тренера вратарей. Подобное было в других командах. Например, в СКА, но это отдельная история. Давыдова почему-то не увольняют, но не подпускают к иностранным голкиперам. В общем, это было исключение, свидетельствующее о том, что внутри клуба не все в порядке. Сейчас у «Ак Барса» есть местный Александр Агопеев, которого повысили, но будет работать и Яакко Валкама. Один явно лишний, а учитывая, как сыграл Адам Рейдеборн, иностранный специалист не нужен клубу. Лучше бы включили психолога, чтобы успокаивать главного тренера.