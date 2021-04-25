Сборная России начала подготовку к ЧМ. Кто заслужил место в составе, а кто провалился?

Разбираем матчи с белорусами.

Пока ЦСКА и «Авангард» рубятся в финале Кубка Гагарина, расширенный состав сборной России приступил к подготовке к чемпионату мира. До старта турнира осталось меньше месяца, и уже сейчас есть уверенность в том, что хоккеисты из НХЛ прилетят в Латвию. Поэтому шанс на поездку в Ригу из нынешнего состава получат далеко не все. Сборная традиционно постарается задействовать большинство россиян, завершивших сезон за океаном. При этом важно проверить резерв из КХЛ — как для решения оперативных задач (победа в Латвии), так и на перспективу.

Коршков и Подколзин должны быть в Риге

Два матча в рамках Еврочелленджа с Белоруссией, в которых Россия сыграла разными составами, не принесли больших сенсаций ни по содержанию игр, ни по персоналиям. Парни Михаила Захарова подтвердили, что они не мальчики для битья. Неправильно называть эту команду сборищем ноунеймов и сбитых летчиков. Да, в первом матче россияне выиграли со счетом 6:3, но вспомните, что 40 минут наша сборная не могла ничего придумать в атаке, а все шайбы забросила во втором периоде. Субботняя победа получилась и того скромнее (2:0). Конечно, это не тот соперник, по которому можно оценивать уровень кандидатов на ЧМ. Тем не менее даже в таких играх хоккеисты, доказывающие весь сезон, что заслужили путевку в Латвию, еще раз это подтвердили.

В первую очередь речь о Егоре Коршкове. Выпускник ярославской школы перед сезоном договорился с «Торонто» об аренде в «Локомотив». «Мэйпл Лифс» разрешили форварду остаться в КХЛ до конца чемпионата, что пошло на пользу хоккеисту. Егор заслужил доверие Андрея Скабелки, получал много игрового времени, развивался и стал третьим бомбардиром и вторым снайпером железнодорожников в регулярке. Прогресс нападающего заметили и в сборной.

Коршков — универсальный боец, способный и продавить соперников за счет габаритов, и технично разобраться с вратарем, и отработать в обороне, если этого потребует ситуация. Идеальный игрок под стиль Брагина, не так ли? В первом матче с Белоруссией Егор забросил две шайбы: обе с пятака, но совершенно разные по исполнению. Сначала сработала их ярославская связка с Красковским: Павел доставил шайбу к воротам, а Егор идеально переправил ее за ленточку. Второй гол — исключительно индивидуальное мастерство Коршкова.

Нет сомнений и в том, что в Латвию должны пригласить питерскую связку Морозов — Подколзин. Будет ли третьим Кирилл Марченко или кто-то другой — не столь важно. Василий провел сумасшедший плей-офф и вел за собой СКА в серии с ЦСКА. 19-летний форвард доказал, что готов делать разницу на взрослом уровне не только с командами-аутсайдерами. Уже решено, что следующий сезон Подколзин проведет в задрафтовавшем его «Ванкувере» — так почему бы не повысить свои котировки перед дебютом в НХЛ яркой игрой на ЧМ? С белорусами у Василия два ассиста в двух матчах, причем использовали его с разными партнерами. Это еще одна сильная сторона нападающего.

Порадовал и Морозов, которому при дефиците центральных найдется место в составе сборной. К слову, Шипачев, сыгравший только в первом матче, был не так заметен. Кроме классической поперечной передачи на Антона Бурдасова в большинстве вспомнить практически нечего. Впрочем, об игре Вадима против Белоруссии забудут уже в понедельник. Главное, чтобы лучший бомбардир КХЛ вернулся к оптимальным кондициям перед чемпионатом мира, где ему с большей долей вероятности доверят место в топ-6.

Вратарский вопрос

На чемпионат мира поедет как минимум один вратарь из КХЛ. Как только появилась информация, что Тимур Билялов пропустит турнир из-за повреждения, пул кандидатов сузился до трех человек: Самонов, Бочаров и Федотов. Александра, который весь сезон находился на виду у тренерского штаба сборной и СКА, проверяли на двух этапах Евротура. И на Кубке Первого канала, и на шведском этапе Самонов сыграл надежно, но затем смазал ключевые матчи плей-офф. Россиянин проиграл конкуренцию Магнусу Хелльбергу, и его кандидатура стала менее очевидной.

Неважно Александр провел и первый матч с Белоруссией — пропустил три шайбы с 13 бросков. Хорошо, первый гол на совести Евгения Тимкина. Так терять шайбу за воротами непозволительно. Но по второму и третьему к Самонову остались вопросы. Не забывайте, что одну шайбу белорусов отменили из-за офсайда. А тогда, кстати, Шейн Принс забил из-за ворот — это тоже вратарский гол.

Вышедший на второй матч Иван Бочаров, напротив, отыграл практически идеально. У него «сухарь» и 18 отраженных бросков, но в некоторых эпизодах динамовскому воспитаннику откровенно везло. Дважды Ивана выручила штанга, Михаил Науменков выбил шайбу практически с линии ворот. Все же придерживаюсь мнения, что победителей не судят. Бочаров заслужил «сухарь» и ненамного, но повысил свои шансы на поездку в Латвию. Однако думаю, что подвинуть Самонова практически нереально. Даже если бы Иван не только отыграл на «ноль», но и сам забросил одну-две шайбы в ворота соперников — диспозиция вряд ли изменится.

Конкуренция среди защитников

Серьезная конкуренция за место в составе на ЧМ и среди защитников. При благополучном (для сборной, разумеется) сценарии штаб Брагина отправит вызов всем игрокам обороны из НХЛ, кто успеет присоединиться к команде до 16 мая. Учитывая туманные перспективы на плей-офф «Филадельфии» (Иван Проворов), «Оттавы» (Никита Зайцев, Артем Зуб) и «Коламбуса» (Владислав Гавриков), для игроков из КХЛ останутся вакантными три-четыре позиции.

Брагину действительно есть из кого выбирать. Качественный первый матч провела пара Марченко — Яковлев. Не сбрасывал бы со счетов Игоря Ожиганова и Михаила Науменкова. Что удивительно, по защитникам, в отличие от нападающих, бессмысленно ждать окончания финала Кубка Гагарина. Из двух оставшиеся в плей-офф команды только Богдан Киселевич из ЦСКА может помочь «Красной машине» в Латвии.

Два матча с Белоруссией подтвердили, что у россиян есть и ближайший резерв, способный при правильном развитии прогрессировать и претендовать на место в первой команде, и качественные хоккеисты, которые могут составить конкуренцию энхаэловцам. Теперь все зависит от стратегии штаба сборной. Рискнет ли руководство по максимуму заполнить заявку непроверенными игроками из НХЛ или же доверится тем хоккеистам, с которыми прошло несколько этапов Евротура?