Панарин не сможет сыграть за сборную, но для России еще ничего не потеряно

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Молодежная команда «Динамо» выиграла Кубок Харламова, и теперь у системы бело-голубых есть победы во всех трех профессиональных турнирах. Превзойти это достижение уже невозможно, если только какой-нибудь из клубов сможет взять все эти титулы за один сезон. В финале молодежка обыграла «Локо», причем это была удивительная серия, так как ярославский клуб к решающим матчам неожиданно развалился. Мощная команда, отставшая в регулярном чемпионате только на один балл от динамовцев, в финальной серии уступила 4-1, и этот результат нельзя назвать сенсационным, если вы смотрели матчи.

У «Динамо» было все для победы. Умный тренер Ярослав Люзенков, который сумел создать коллектив внутри раздевалки, где запасные чувствовали себя такой же важной частью, как и хоккеисты основного состава. Хороший подбор игроков, ведь если начинать перечислять талантливых ребят, то придется назвать человек 15. Немаловажно, что клуб отнесся к молодым хорошо, платил им премии, старался создать комфортные условия, которым могли позавидовать другие участники турнира. То есть все отработали как надо и получили главный приз.

Те самые последние секунды матча и самые первые чемпионские эмоции — хочется смотреть на это бесконечно ? pic.twitter.com/EfUPzNvkaP — МХК «Динамо» Москва (@mhkdynamo) April 24, 2021

Но и финалистов нельзя не отметить. Ярославский клуб в этом году не выделялся безусловными талантами, но несколько человек, способных сделать карьеру в хоккее, мы увидели. Например, присмотритесь к Степану Никулину, умеющему создать гол из ничего, а также ко всем защитникам команды.

Если говорить о сезоне в целом, то МХЛ надо срочно объединять участников, не должно быть такого жесткого разделения на «Запад» и «Восток», когда команды встречаются друг с другом лишь на стадии полуфинала. Изменить систему розыгрыша и календарь — вот главное задание на лето.

Отказ

Артемий Панарин точно не приедет в сборную и не примет участия в чемпионате мира. Имел полное право отказаться, причем по нескольким причинам. Хоккеист стал жертвой травли и клеветы со стороны безумца, из-за этого едва не пошла прахом карьера в НХЛ, а никто из больших начальников не посоветовал Андрею Назарову оставить свои фантазии при себе и не осадил его. Напомним, что изначально Назаров сделал заявление через какую-то иностранную помойку, что уже ярко говорит об этом скандале. Сейчас раздаются какие-то призывы к Артемию, чтобы он вспомнил, что играет за страну, мол, надо забыть все обиды. Это очень красивые слова, но на самом деле Панарин никому ничего не должен.

Но не стоит забывать и то, что нынешний турнир пройдет в условиях «пузыря», хоккеистам придется практически на месяц бросить родных и друзей, а многие хоккеисты НХЛ уже переживали это, так что им будет непросто все это добровольно повторить. Даже сейчас хоккеисты в Северной Америке не совсем свободны. Им нельзя ничего, они не могут никуда выходить из отелей во время выезда, им запрещено посещать общественные места в выходные. Все это слишком большая психологическая нагрузка.

Потеря Панарина серьезная, но для нашей команды еще ничего не потеряно. Так, с Павлом Бучневичем пока даже не связывались, а есть информация, что несмотря на отсутствие контракта на следующий сезон, он готов сыграть. Бучневич сейчас второй лучший крайний из российских игроков в НХЛ после Панарина. Но сейчас пока слишком рано говорить, кто приедет в Ригу, а кто нет. Про Панарина мы все поняли, но с остальными начнут переговоры лишь ближе к турниру.

Новичок

В Риге продолжают формировать состав. Контракт с клубом подписал нападающий Себастьян Веннстрем. Шведскому хоккеисту уже 30 лет, в нынешнем сезоне он набрал 46 очков в 58 матчах за «Эссят», стал лучшим снайпером лиги с 33 голами. И достижение, и цифры хороши, но мы же с вами прекрасно понимаем, что они совсем ничего не означают, когда речь идет о выступлениях в КХЛ. Сколько уже здесь было европейских снайперов, с позором уехавших к себе домой? И наоборот, раскрывались те, кто особо себя ничем не проявлял.

Неизвестно, с кем будет играть в тройке Веннстрем, подойдут ли ему новые партнеры. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что до нынешнего сезона Себастьян ни разу и близко не приближался к своему достижению. Лучший сезон был шесть лет назад, когда он 14 раз отличился в «Регле». Новичок рижан 11 лет назад был задрафтован «Сент-Луисом», но довольно быстро докатился до ECHL, что характеризует его не с самой лучшей стороны. О том, чтобы дебютировать в НХЛ, и речи не шло. Вряд ли у этого хоккеиста будет большая зарплата, вряд ли он кому-то был интересен в клубах КХЛ, так что поздравлять «Динамо» рано. Радует, что хотя бы о новичках в клубе объявляют заранее, а не перед самим турниром. Но пока нет ни одного, чтобы надеяться на попадание в восьмерку.