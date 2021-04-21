Без Панарина, но с Шестеркиным. Каким будет состав сборной на ЧМ-2021 в Риге

Представляем предварительный вариант сборной России на мировом первенстве в Латвии.

До чемпионата мира в Латвии остается ровно месяц, и сейчас можно сказать с уверенностью — энхаэловцы на него приедут. Как обычно, не все, но приедут. Долгое время североамериканские функционеры тянули с официальным объявлением, однако вчера вице-президент лиги по хоккейным операциям Билл Дэйли в ответ на запрос корреспондента «СЭ» сообщил, что «игроки НХЛ могут спокойно принять участие в чемпионат мира так же, как и во все предыдущие годы». Мы попытались определить примерный состав сборной России на мировое первенство с учетом игроков, которые провели этот сезон за океаном.

Вратари

Шестеркин, Георгиев (оба — «Рейнджерс»), Самонов (СКА)

Если «Рейнджерс» Дэвида Куинна неожиданно в оставшихся десяти матчах регулярки сумеет залезть в первую четверку и выкинуть оттуда «Бостон», то Валерий Брагин останется без ярко выраженного первого номера, коим в данный момент видится Игорь Шестеркин. Только сейчас в пике набравших ход «Брюинз» верится с трудом, и все идет к тому, что ньюйоркцы пролетят мимо кубковых матчей, а сборная получит готовый энхаэловский тандем, с которым третьим в Ригу с огромной вероятностью поедет петербуржец Александр Самонов.

Да, на место резервного вратаря национальной команды будет претендовать еще и казанец Тимур Билялов, выдавший мощный плей-офф. Но он сейчас травмирован, хоть и находится на сборе в Новогорске. Если Тимур сумеет восстановить кондиции к заключительному этапу Евротура, который стартует 13 апреля в Праге, то на ЧМ поедет именно он, а не Александр Самонов, который крайне неубедительно выглядел в плей-офф.

Есть вероятность, что вызов в сборную может получить и главное открытие коронавирусного плей-офф Антон Худобин. Но, во-первых, шансы его «Далласа» на четвертое место в дивизионе куда выше, чем у «синерубашечников», а во-вторых, 34-летний голкипер не играл за сборную с 2015 года.

Защитники

Проворов («Филадельфия») — Зайцев («Оттава)

Гавриков («Коламбус») — Зуб («Оттава»)

Задоров («Чикаго») — Марченко («Локомотив»)

Ожиганов (СКА) — Яковлев («Металлург»)

Киселевич (ЦСКА)

Вместе с «Рейнджерс» могут сворачиваться до следующего сезона «Филадельфия», «Калгари» и уж тем более «Оттава». Поэтому линия обороны Брагина в Латвии может оказаться преимущественно «североамериканской». Правда, здесь одно «но» — у тренерского штаба не будет возможности посмотреть энхаэловцев на чешском этапе Евротура, а значит, и возможности оценить их состояние.

Если Иван Проворов, Никита Задоров и Владислав Гавриков заканчивают регулярный чемпионат до одиннадцатого мая и не только смогут без проблем отсидеть положенный пятидневный карантин перед стартом чемпионата, а Никита Зайцев и Артем Зуб из-за переноса ряда игр задержатся в своих клубах как минимум до 13-го числа и в случае вызова в сборную прилетят сразу в номер рижского отеля, то Никита Нестеров со своим «Калгари» завершит регулярку только за день до первого матча с Чехией.

Как бы то ни было, по нашей информации, ФХР намерена отправить вызов в сборную всем, кто успеет прибыть в расположение команды до 16 мая. В этом году наша команда не сможет придержать два-три места в заявке под тех, кто освободится после вылета из Кубка Стэнли, а полный список, расширенный в этом году до 28 человек, впервые за долгое время придется объявить на берегу.

Можно ли вообще назвать риском потенциальное приглашение сразу пяти энхаэловских защитников? Однозначно нет. Даже Никита Задоров, который весь сезон аккумулировал насмешки болельщиков «Чикаго», сильнее всех коллег по амплуа, получивших вызов на матчи Еврочелленджа, и должен присоединиться к команде после финала Кубка Гагарина. Уровень же надежного домоседа Гаврикова Брагину прекрасно известен. Да и промучившиеся весь сезон в перестроечной «Оттаве» Зуб с Зайцевым со своим опытом игры на ЧМ точно не будут лишними.

Нападающие

Бучневич («Рейнджерс») — Шипачев («Динамо») — Дадонов («Оттава)

Григоренко («Коламбус») — Наместников («Детройт») — Гурьянов («Даллас»)

Мамин — Шалунов — Окулов (все — ЦСКА)

Слепышев (ЦСКА) — Андронов (ЦСКА) — Толчинский («Авангард»)

Марченко — Морозов — Подколзин (все — СКА)

Карнаухов (ЦСКА)

Не хочется никого обвинять, но, возможно, именно Андрей Назаров лишил всю страну возможности увидеть долгожданное воссоединение тройки Дадонов — Шипачев — Панарин. Впрочем, и участие форвардов «Рейнджерс» Бучневича и «Оттавы» Дадонова пока под большим вопросом. По нашей информации, помимо травм у игроков есть другие обстоятельства, которые могут помешать им принять участие в чемпионате мира. А вот вероятность того, что Панарин впервые с 2017-го сыграет за сборную, равна нулю. И дело не только в категорическом отказе Артемия возвращаться в Ригу спустя десять лет после инцидента, о котором говорит Назаров, или слишком разных политических взглядах с главой штаба.

По нашей информации, лучший бомбардир «Рейнджерс» дал понять людям из сборной, что после тяжелого сезона из-за коронавируса и вытекающих из него факторов ему будет психологически тяжело снова сидеть в «пузыре» и выкладываться на сто процентов. Остается только гадать, насколько тяжело он пережил три недели без хоккея. Но повод для пропуска ежегодного турнира у него точно есть, и в любом случае его нужно уважать.

Сейчас сложно представить более удачного партнера для Дадонова и Шипачева, чем Павел Бучневич, потащивший вместе с Микой Зибанежадом «Рейнджерс» на своем горбу во время вынужденного отпуска Панарина. В сокращенной регулярке воспитанник «Северстали» идет на свой лучший сезон в НХЛ, и не хочется, чтобы он заканчивался для него так рано. Смущает только отсутствие нового контракта у Бучневича, без которого он может отказаться от поездки в страну шпрот и бальзама.

Кому точно нужна путевка на ЧМ, так это Денису Гурьянову, который вдрызг провалился, получив стабильное место в топ-6 «Даллас». Если «Звезды» в итоге останутся без плей-офф, то поездка к Валерию Брагину, c которым 23-летний тольяттинец так тепло прощался после бронзы МЧМ-2017, вполне может вернуть ему уверенность. Да и вряд ли кто-то удивится, если Валерий Николаевич решит помочь оправиться от клубных кошмаров вызовом в сборную Михаилу Григоренко с Владиславом Наместниковым, не получавшим удовольствия от хоккея в последние полгода.

Наверняка места в ростере забронированы для абсолютно лучшего российского звена КХЛ Мамин — Шалунов — Окулов. Представить вариант, при котором тренеры сборной не возьмут в рижский «пузырь» готового монстра, собранного Игорем Никитиным, практически нереально. Хотя и тут могут быть препятствия: Шалунов и Окулов сразу после сезона могут уехать в НХЛ. Об интересе к своим клиентам заявил в эфире YouTube-канала «СЭ» агент Шуми Бабаев. Стопроцентно должны попадать в состав перманентные члены сборной Антон Слепышев и двужильный Сергей Андронов. Трудно будет объяснить массам и возможное отсутствие лучшего бомбардира Кубка Гагарина Сергея Толчинского, чуть было не сотворившего с Брагиным еще один величайший камбэк в финале МЧМ в 2015-м.

Ну и может ли обойтись сборная без молодежной тройки, которую глава штаба самолично культивировал два года на питерской земле? И как же хотелось бы увидеть в раздутой заявке не только Марченко, Морозова и Подколзина, но и Дмитрия Воронкова, заставившего уважать себя даже тех, кто ненавидит его после финала МЧМ в Остраве. К сожалению, в текущем сезоне он может уже и не сыграть. Впрочем, пока в сборной делают все, чтобы центр восстановился к матчам Евротура.