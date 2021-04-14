В КХЛ не осталось крутых российских вратарей. Где взять новых Сорокина и Шестеркина?

В третьем раунде Кубка Гагарина русских голкиперов меньше, чем в финалах конференций Кубка Стэнли.

11 русских вратарей в НХЛ

В сезоне-2020/21 российская вратарская школа установила рекорд — сразу 11 наших голкиперов сыграли в основе клубов НХЛ. Это произошло 1 апреля, когда «Аризона» бросила в бой Ивана Просветова. Приятно, что в сильнейшей лиге планеты появляются новые имена. Адаптировался к североамериканскому хоккею и достойно страхует Семена Варламова в «Айлендерс» Илья Сорокин. Помимо Просветова дебютировали в НХЛ Алексей Мельничук и Артем Загидулин, но они пока ждут своего шанса в фарм-клубах, как и Михаил Бердин. Уфимский воспитанник — основной вратарь «Манитобы» из АХЛ, но с сезона-2022/23 его контракт с «Виннипегом» станет односторонним. Не исключаю, что к «Джетс» его привлекут гораздо раньше.

Пять из 11 вратарей — основные в своих клубах. При этом нью-йоркские команды оккупированы российскими голкиперами. Георгиев и Шестеркин — в «Рейнджерс», Варламов и Сорокин — в «Айлендерс». А вспомните прошлогодние финалы конференций Кубка Стэнли. Худобин, Василевский и Варламов бились за выход в решающую серию. Это действительно большая редкость, когда три первых номера на четыре клуба-финалиста — представители одной страны.

На фоне успехов российских вратарей за океаном их коллеги из КХЛ отстают в прогрессе. На четыре команды из финалов конференций — только один основной российский голкипер. Это Тимур Билялов из «Ак Барса». В «Авангарде» по ходу плей-офф чех Шимон Грубец усадил в запас Игоря Бобкова. Ларс Юханссон — безальтернативный первый номер ЦСКА. В СКА метались между героем евротуров Александром Самоновым и Магнусом Хелльбергом, но в итоге доверились более опытному шведу. Как получилось, что в финале Кубка Стэнли-2020 было больше основных российских вратарей, чем в полуфинале Кубка Гагарина?

4 апреля. Москва. ЦСКА — СКА — 2:0. Опасный момент у ворот Александра Самсонова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Отъезд Сорокина и Шестеркина

Первая причина — отток кадров за океан. За последние два года КХЛ потеряла лучших российских вратарей: Шестеркина и Сорокина. Первый улетел покорять Америку после сезона-2018/19, второй — прошлым летом.

Игорь и Илья — два сильнейших вратаря урожайного 1995 года. Вместе они прошли молодежную сборную, примерно в одно время закрепились в КХЛ и вышли на топовый уровень. Логичным стал следующий шаг — попробовать сделать карьеру в НХЛ.

Последовали примеру Шестеркина Мельничук и Загидулин — два вратаря, потенциально способные претендовать на пост номер один практически в любом клубе КХЛ. Их карьерные пути чем-то похожи. Алексей завис в системе СКА, где его мариновали в Высшей лиге и по минимуму подпускали к основе, когда тот обозначил, что хочет продолжить карьеру за океаном. Артем прошел и ВХЛ, и аренду в «Куньлуне», но вернувшись в родной «Металлург», не смог в полной мере вытеснить Кошечкина. Эпизодически Загидулин играл сильнее тольяттинского богатыря, но ставку в «Магнитке» все же делали на опыт.

Вы спросите, неужели на место Сорокина и Шестеркина не могут прийти другие, не менее талантливые вратари? С голкиперами-то проблем нет. Другой вопрос, что под влиянием разных факторов — от личных и тренерских до сомнительной политики менеджеров — большинство тех, от кого ждут стремительного рывка, пока топчутся на месте.

Все это привело к тому, что в декабре на Кубок Первого канала пригласили вратарей, которые не являются основными в своих клубах: Самонова, Тарасова и Федотова. Это обеспокоило президента ФХР Владислава Третьяка.

«Меня это немного беспокоит, так как я сейчас посчитал, что в КХЛ играет 19 иностранных вратарей, и это очень много. То был какой-то спад по этому показателю, а сейчас опять почти в каждой команде голкипер-легионер. Хотя у нас сейчас очень хорошие молодые вратари, и некоторые уезжают в НХЛ», — сказал Третьяк в интервью ТАСС.

В московском «Динамо» Иван Бочаров так и не смог подвинуть легендарного Александра Еременко, переживающего 21-ю молодость. Только вдумайтесь — 41-летний голкипер начал профессиональную карьеру в дубле бело-голубых, когда Мельничук только-только появился на свет. После обмена из «Авангарда» затерялся в московском клубе и Эмиль Гарипов. А это лучший вратарь плей-офф-2018. Застой голкиперов «Динамо» — история, заслуживающая отдельного текста. Клубу нужен новый специалист, отвечающий за вратарей. Виталий Еремеев «углублен» в работу со своим давним товарищем Еременко, но помочь выйти на новый уровень Бочарову и Гарипову он, как показывает практика, оказался не в состоянии.

24 марта. Москва. «Динамо» (Москва) — СКА. Иван Бочаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Иностранцы на первых ролях

Не хватает стабильности Бобкову, который по ходу плей-офф проиграл конкуренцию Грубецу. Ярославский талант Илья Коновалов просидел большую часть сезона за спиной Эдварда Паскуале. Тихомирову, Аликину и Подъяпольскому нужен качественный шаг вперед — пока они не доросли до топ-клубов. Как только в ЦСКА восстановился от травмы Юханссон, Александр Шарыченков все чаще оставался в запасе. Сильный сезон в «Тракторе» провел Иван Федотов, но челябинцы в регулярке чаще выпускали менее техничного Романа Вилла.

В «Салавате Юлаеве» до последнего верили в Юху Метсолу. Даже когда финна меняли по ходу матчей, в следующей игре Томи Лямся не выпускал Даниила Тарасова с первых минут, а упрямо ставил своего соотечественника. К Метсоле-то вопросов минимум — печально, что проспекта «Коламбуса» держали в запасе. Выжали из Уфы и Андрея Кареева — он отправился за практикой в финскую лигу.

«Автомобилист» прошел весь плей-офф с Якубом Коваржем, которому после среднего сезона предложили новый контракт. Чех останется в Екатеринбурге как минимум до конца следующего чемпионата. Лучшему голкиперу МХЛ сезона-2018/19 Владимиру Галкину не стоит ждать резкого роста игрового времени. Равно как и Леониду Фомину и Владиславу Гроссу.

На ЧМ ждем вратарей из НХЛ

Не стал бы нагнетать сложившуюся ситуацию именно для сборной. Если освободятся голкиперы из НХЛ, проблем на этой позиции не возникнет. Пока вне зоны плей-офф «Даллас» Худобина и «Рейнджерс» Георгиева с Шестеркиным. Правда, у Игоря летом истекает контракт, что ставит под вопрос его участие в ЧМ. Однако если НХЛ запретит хоккеистам ехать в Латвию, как раз Шестеркина бан не коснется.

Что может предложить сборной КХЛ? Хорошо, есть Билялов и Самонов. Но первый только-только восстановился от травмы голеностопа, а второй сел в запасе в ключевой серии плей-офф. То, что в КХЛ на данный момент только один голкипер достоин статуса «вратаря сборной на крупном международном турнире», должно насторожить руководство ФХР.

Недавно Третьяка спросили: нужно ли возвращать налог на иностранных вратарей? Избитая фраза, что все новое — это хорошо забытое старое, здесь неприменима. Действительно, введенные в 2007 году ограничения на голкиперов-легионеров прямо или косвенно поспособствовали прогрессу российской вратарской школы. Но сейчас ситуация совершенно иная.

В России нет проблем с кадрами. Проблема — в образовавшемся разрыве между голкиперами, играющими в НХЛ, АХЛ и КХЛ. В России остаются или те, чья карьера близится к завершению, или те, кого пока относим к статусу «перспективные», которым нужно выходить на новый уровень. Согласитесь, что Самонов и Билялов — далеко не Сорокин и Шестеркин. Это сильные вратари для нашей лиги, но и до НХЛ, и до планки, заданной теми же Кошечкиным и Еременко в лучшие годы, им далеко. Аналогично и с Бобковым, Бочаровым и Гариповым.

Так нужно ли что-то менять? Скорее, не менять, а совершенствовать работу тренеров вратарей. Российский хоккей запоздал с внедрением этой должности в клубах, не говоря уже о детских школах и молодежных командах. Только в середине 2000-х у нас появились специализированные школы вратарей, а команды приглашали опытных иностранных тренеров. Тем не менее и сейчас на уровне КХЛ квалификация многих специалистов вызывает сомнения.

Тренер вратарей — это не человек, который за 25 минут до командной тренировки побросает на ловушку и на блин, а потом расскажет байку о победах 15-летней давности. Профессиональный специалист должен отвечать и за технику, и за психологию своих подопечных. Ему не следует ломать через колено уже сформировавшихся голкиперов, а лишь точечно корректировать стиль игры. Замечать ошибки и подбирать упражнения для их устранения. И, разумеется, анализировать вратаря соперников, но это другая история. Если ФХР готова к новшествам, то развиваться нужно именно в этом направлении: проводить курсы и мастер-классы для молодых тренеров, приглашать опытных коллег из Европы и Америки, проводить собрания с клубными специалистами. А лимиты и искусственно выжженная конкуренция — тупик для развития хоккея.