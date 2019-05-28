Сборная России сыграет в группе ЧМ-2020 с Финляндией и США

Стали известны составы групп на чемпионат мира в Швейцарии, который пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания.

Группа B: Швейцария, Финляндия, Россия, США, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.

ЧМ-2020 в Швейцарии станет 84-м по счету мировым первенством. Отметим, что группы составлены на основании обновленного рейтинга ИИХФ, который сформировался после ЧМ-2019. Сборная России под руководством Ильи Воробьева занял на турнире третье место.

Рейтинг сборных ИИХФ: Канада – первая, Россия – второе место. Финны на третьей строчке