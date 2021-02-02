Чемпионат мира пройдет только в Латвии. Разрешат ли присутствие зрителей?

Совет Международной федерации хоккея во вторник объявил о том, что чемпионат мира в ближайшем мае полностью пройдет в Риге

Турнир точно должен состояться. Это главный позитивный вывод по свежим следам. Нынешнюю позицию ИИХФ нужно только приветствовать, даже если отказ от проведения игр в Минске кому-то кажется несправедливым решением.

Две недели назад коллеги по «СЭ» предположили именно финальный вариант только с Латвией, основываясь на очевидных на тот момент вводных данных. После того как ИИХФ под давлением спонсоров вынужденно отказалась от белорусской части турнира, вариантов переноса было немного.

Однако предложения со Словакией (Братислава) и Данией (Хернинг) изначально казались почти утопичными не только из-за сложной логистики. Подготовить инфраструктуру и решить массу организационных моментов для проведения матчей чемпионата мира еще можно за три оставшихся месяца. Даже в жестких условиях на фоне Covid-19. Встает вечный вопрос — финансовый.

На данный момент нет никакой ясности с допуском болельщиков на трибуны. Как известно, организаторы могут рассчитывать только на выручку от билетной программы. Все остальные доходы (телевизионные права, спонсорские пакеты и так далее) уходят в бюджет ИИХФ. Рисковать только своими деньгами без ощутимой поддержки со стороны сейчас никто не готов.

Международная федерация, принимая нынешнее решение, наверняка руководствовалась чисто экономическими соображениями. Лучше потратиться и провести турнир, чем отменять его совсем. Вариант «все включено в Латвии» обойдется дешевле любого другого.

На прошлой неделе в Ригу с инспекцией приезжала делегация ИИХФ. «С учетом того, что игровые арены разделяет около 150 метров, международная федерация при необходимости сможет реализовать концепцию «пузыря», — говорится в комментарии на официальной сайте ИИХФ. — С другой стороны, если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится и болельщикам будет разрешено вернуться на трибуны, ИИХФ вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов в течение трех дней после получения соответствующего уведомления от правительства страны».

Не совсем лишь ясно, откуда в прибалтийской стране, которая находится далеко не в лучшем положении с точки зрения экономики и свободных средств, найдутся дополнительные деньги для обустройства второй арены и размещения еще восьми команд. До недавнего времени местное правительство упиралось как могло.

Поговаривают, что решающую роль могла сыграть активная позиция президента Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса. Он раньше был заметной фигурой в политической сфере, занимая министерские посты, и одно время занимал пост главы кабинета министров. Полагаю, что не обошлось и без следа ИИХФ. Отказ от проведения чемпионата мира второй год подряд — мощный удар по индустрии. От него можно не оправиться.

За отмену прошлого чемпионата мира, который должен был пройти в Швейцарии, ИИХФ и местная федерация от страховых компаний получила около 15 миллионов долларов. Таковы данные швейцарского издания Le Matin.

Но сейчас политическая ситуация с Минском и ее возможные последствия не подпадают под определение страхового случая. Более того, международной федерации придется выплатить Белоруссии солидную компенсацию за перенос части турнира.

Надо как-то выкручиваться и не забывать о выгоде, но уже в долгосрочном плане. Есть хороший пример из Северной Америки.

Многим клубам НХЛ было финансово выгоднее пропустить нынешний сезон, нежели проводить его при пустых или заполненных на 10-20 процентов трибунах. Для того чтобы не загнать бизнес под плинтус, владельцы решили пожертвовать малым в надежде компенсировать эти потери в будущем.

Пока нет конкретных цифр, о мотивации Рене Фазеля и его окружения остается только гадать. На идеалистов и альтруистов они не тянут, но никто в здравом уме не станет спорить с тем, что с полноценным чемпионатом мира лучше, чем без него.