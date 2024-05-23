Коньков поделился мнением о чемпионате мира по хоккею в Чехии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, что думает о групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

«Меня удивил высокий уровень хоккея. Высочайшее мастерство. Это не было похоже на групповой этап. Команды сражались в каждом матче, за этим было интересно наблюдать.

Мне приятно было понаблюдать за Швецией и Канадой. Австрийцы также обратили на себя внимание, хоть они и проиграли канадцам. Но они одолели финнов. Немцы и швейцарцы тоже обратили на себя внимание, они заслуженно попали в плей-офф. Канада, Швеция и Чехия — традиционные лидеры. Матчи плей-офф ожидаются очень интересными«, — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В Чехии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею-2024 во вторник, 21 мая. По его итогам определились все четвертьфинальные пары. Все четыре матча 1/4 финала пройдут 23 мая.