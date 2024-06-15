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Париж-2024

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Янчук: «Думаю, никаких проблем у российских теннисистов на Олимпиаде не будет, так как наших игроков любят во всем мире»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что у российских теннисистов не будет никаких проблем на Олимпийских играх в Париже.

«Я думаю, что наших ребят допустят. Нам не учиняют препятствий руководящие теннисные органы, мы участвуем во всех турнирах «Большого шлема» и других соревнованиях. В целом, я думаю, никаких проблем у нас не будет, так как наших игроков любят во всем мире. Главное, хорошо подготовиться, а то пока форма игроков оставляет желать лучшего», — цитирует ТАСС Янчука.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/21098107
Теннис
Виктор Янчук
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