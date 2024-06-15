МОК назвал имена первых 14 россиян, допущенных на Олимпиаду в Париже

МОК назвал имена первых 14 российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

В число россиян, которые получили допуск до участия в Играх, вошли:

Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов;

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева;

Борьба: Начин Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна. Атлетам из России разрешено принимать участие только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.