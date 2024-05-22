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22 мая, 23:30

Нападающий сборной Казахстана извинился перед болельщиками за результаты на ЧМ-2024

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Нападающий сборной Казахстана Алихан Асетов подвел итоги матча с Польшей (3:1) на чемпионате мира-2024 по хоккею в Остраве.

«Удачно забросили в третьем периоде. Орехов хорошо попал по воротам. Затем поляки ошиблись на синей линии и Роман Старченко наказал их выходом один на один с вратарем. Мы повели в счете и нам оставалось довести игру до победы. Было тяжело, но мы понимали, что отступать некуда, нам нужна была победа, чтобы остаться в элите. Нельзя было подвести нашу страну. Хочу извиниться перед болельщиками за неудачные матчи на этом чемпионате мира. Они хорошо нас поддерживали. Станем сильнее и выйдем на новый уровень», — сказал Асетов Meta-ratings.kz.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Источник: Meta-ratings.kz
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
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