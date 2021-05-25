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Юрист Добровинский назвал прискорбным снятие флага ИИХФ в Риге

19:37
Рига. Фото AFP
Рига. Фото AFP
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Юрист Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» решение мэра Риги Мартинса Стакиса снять флаги Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) во время чемпионата мира-2021.

«Прискорбно наблюдать, как власти Прибалтики продолжают смешивать спорт и культуру с политикой. Я убежден, что спортсмены и деятели искусства не должны страдать от тех или иных решений и действий властей своей страны», — прокомментировал Добровинский.

Ранее, 24 мая, в Риге (Латвия), где проходит ЧМ по хоккею заменили официальный флаг Белоруссии оппозиционным.

Глава ИИХФ Рене Фазель потребовал от властей города вернуть официальный флаг страны, либо убрать флаги организации. 25 мая мэр Риги Стакиса сообщил, что в городе уберут флаги ИИХФ.

В Федерации хоккея Белоруссии заявили, что не будут сниматься с ЧМ-2021 из-за инцидента с флагом.

(Сергей Баюшкин)

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