США — Казахстан: видеообзор матча чемпионата мира-2021
19:23
Видеообзор матча чемпионата мира по хоккею между сборными США и Казахстана (3:0).
В составе победителей отличились Адам Кленденинг, Тревор Мур и Джек Друри. Для США эта победа стала второй на турнире. У команды шесть очков в трех матчах.
Казахстан, набрав четыре очка, занимает четвертое место в турнирной таблице группы B.
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