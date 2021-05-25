Видеообзор матча чемпионата мира по хоккею между сборными США и Казахстана (3:0).

В составе победителей отличились Адам Кленденинг, Тревор Мур и Джек Друри. Для США эта победа стала второй на турнире. У команды шесть очков в трех матчах.

Казахстан, набрав четыре очка, занимает четвертое место в турнирной таблице группы B.