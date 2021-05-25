Мэр Риги сообщил, что в городе уберут флаги ИИХФ после обращения из федерации

24 мая международная федерация хоккея (ИИХФ) отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. В ответ 25 мая Мартиньш Стакис сообщил в Twitter, что было принято решение также вообще убрать флаг ИИХФ.

Ранее они вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

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