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Мэр Риги сообщил, что в городе уберут флаги ИИХФ после обращения из федерации

11:48
Мартиньш Стакис. Фото Twitter
Мартиньш Стакис. Фото Twitter
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24 мая международная федерация хоккея (ИИХФ) отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. В ответ 25 мая Мартиньш Стакис сообщил в Twitter, что было принято решение также вообще убрать флаг ИИХФ.

Ранее они вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

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