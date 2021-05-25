Война спортивного мира против Белоруссии. Хроника скандала в городе-организаторе ЧМ

В Риге заменили официальный флаг государства оппозиционным.

Сборная Белоруссии шикарно выступает на чемпионате мира в Риге: после стартового поражения от Словакии (2:5) команда Михаила Захарова обыграла одних из фаворитов турнира шведов (1:0), а затем лишь в овертайме проиграла чехам (2:3 ОТ). Но внимание спортивной общественности от успехов белорусов оттягивает скандал, который произошел в Риге.

В выходные в Минске был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс. Судно приземлилось в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании, после чего был задержан летевший на этом самолете бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

После этого бывший президент Эстонии потребовал отстранить Белоруссию от чемпионата мира, а шведский клуб «Лександ» объявил о том, что не поедет на матчи Лиги чемпионов с минской «Юностью», которые должны пройти уже в следующем сезоне. В этом сезоне похожий инцидент был в КХЛ с участием «Йокерита», который получил техническое поражение за отказ сыграть в Минске с местным «Динамо».

???Сярод сцягоў чэмпіянату па хакеі мы Падымаем сцяг свабоднай Беларусі! Гэты сцяг мне даверылі палітычныя ўцекачы з Беларусі. Сцяг, які сімвалізуе рэжым, які ажыццяўляе дзяржаўны тэрарызм, недарэчны ў гарадскім асяроддзі Рыгі-таму мы яго знялі! #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/v7X7oovekz — M?rti?? Sta?is (@MStakis) May 24, 2021

Отреагировали на инцидент и в Риге. Мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили в центре города официальный флаг Белоруссии (красно-зеленый) на бело-красно-белый флаг. В прошлом году он стал символом оппозиции действующему президенту Александру Лукашенко.

«Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!» — написал Стакис на белорусском языке в своем твиттере.

Ответ Белоруссии не заставил себя долго ждать — всех сотрудников посольства Латвии обязали покинуть страну в течение 24 часов. А глава Федерации хоккея Белорусси Дмитрий Басков заявил, что направил письмо в адрес президента ИИХФ Рене Фазеля, Оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.

«Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим нашу страну на ЧМ-2021. Как мы неоднократно подчеркивали ранее, наша команда поехала на турнир, чтобы доказать состоятельность нашей страны на спортивной площадке, а не с политической трибуны, на которую всячески пытались ее затащить еще в период подготовки к совместному с Латвией проведению чемпионата», — заявил Басков.

Изначально чемпионат мира должен был состояться в Минске и Риге, но затем ИИХФ после отказа от финансирования ряда спонсоров перенесла минскую часть в столицу Латвии.