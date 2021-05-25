Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Статьи   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Война спортивного мира против Белоруссии. Хроника скандала в городе-организаторе ЧМ

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
-
Сегодня, 00:30
На чемпионате мира флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый. Фото twitter.com/MStakis
На чемпионате мира флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый. Фото twitter.com/MStakis
Теги:
В Риге заменили официальный флаг государства оппозиционным.
23&nbsp;мая. Рига. Швеция&nbsp;&mdash; Белоруссия&nbsp;&mdash; 0:1.Двойное чудо на чемпионате мира! Белоруссия шокировала шведов, а Казахстан — финнов

Сборная Белоруссии шикарно выступает на чемпионате мира в Риге: после стартового поражения от Словакии (2:5) команда Михаила Захарова обыграла одних из фаворитов турнира шведов (1:0), а затем лишь в овертайме проиграла чехам (2:3 ОТ). Но внимание спортивной общественности от успехов белорусов оттягивает скандал, который произошел в Риге.

В выходные в Минске был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс. Судно приземлилось в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании, после чего был задержан летевший на этом самолете бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

После этого бывший президент Эстонии потребовал отстранить Белоруссию от чемпионата мира, а шведский клуб «Лександ» объявил о том, что не поедет на матчи Лиги чемпионов с минской «Юностью», которые должны пройти уже в следующем сезоне. В этом сезоне похожий инцидент был в КХЛ с участием «Йокерита», который получил техническое поражение за отказ сыграть в Минске с местным «Динамо».

Отреагировали на инцидент и в Риге. Мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили в центре города официальный флаг Белоруссии (красно-зеленый) на бело-красно-белый флаг. В прошлом году он стал символом оппозиции действующему президенту Александру Лукашенко.

«Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!» — написал Стакис на белорусском языке в своем твиттере.

23&nbsp;мая. Рига. Казахстан&nbsp;&mdash; Финляндия&nbsp;&mdash; 2:1Б. Радость казахстанских хоккеистов после победы над финнами.Худший чемпионат мира уже стал историческим. В Риге нет крутого хоккея, но таких сюжетов на ЧМ не было никогда

Ответ Белоруссии не заставил себя долго ждать — всех сотрудников посольства Латвии обязали покинуть страну в течение 24 часов. А глава Федерации хоккея Белорусси Дмитрий Басков заявил, что направил письмо в адрес президента ИИХФ Рене Фазеля, Оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.

«Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим нашу страну на ЧМ-2021. Как мы неоднократно подчеркивали ранее, наша команда поехала на турнир, чтобы доказать состоятельность нашей страны на спортивной площадке, а не с политической трибуны, на которую всячески пытались ее затащить еще в период подготовки к совместному с Латвией проведению чемпионата», — заявил Басков.

Изначально чемпионат мира должен был состояться в Минске и Риге, но затем ИИХФ после отказа от финансирования ряда спонсоров перенесла минскую часть в столицу Латвии.

Пока непонятно, как будет дальше развиваться конфликт. Сборной Белоруссии уже точно не будет стыдно за то, какими они показали себя на чемпионате мира — сыгранной, умелой и обученной командой, которая может дать бой фаворитам. Хотелось бы, чтобы на турнире говорили именно об этом, а не политических скандалах и цветах флага.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Нападающий сборной России Каменев рассказал о причинах поражения от словаков
Видео: зачем Анастасия Волочкова вышла на лед спустя 11 лет
На Украине призвали изменить правила «Евровидения» из-за России
Убийца 9-летней школьницы пришел в ярость во время оглашения приговора

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел хоккея «СЭ» все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры