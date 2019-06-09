Юкка Ялонен: "Был в легком шоке от комментариев Воробьева о сборной Финляндии"

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен - о словах главного тренера сборной России Ильи Воробьева. Финны обыграли россиян в полуфинале чемпионата мира (1:0) и выиграли турнир.

- Илья Воробьев сказал, что не хотел бы, чтобы Россия когда-либо играла в такой хоккей, как финны.

– Когда я прочитал его комментарий, был в легком шоке. Мне кажется, что мы выглядели лучше, увереннее России. И результат игры – тому доказательство. Да, мы забили только один гол. Но у нашей команды было гораздо больше опасных моментов: более длительные атаки, преимущество во владении шайбой. Россия не так уж часто выходила из своей зоны – этим мы и воспользовались. Я горжусь игрой нашей команды, горжусь своей тактикой, несмотря на то, кто и что говорит. Думаю, на этом чемпионате всем было сложно играть с нами. Посмотрите, никто не любит матчи с финнами (смеется). Так что мы играли по-своему, как и всегда. И победили. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Юкки Ялонена - здесь.