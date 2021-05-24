Власти Риги заменили российский флаг на флаг ОКР во время чемпионата мира по хоккею

В Риге местные власти сняли флаг России с площади в центре города, сообщает 24 мая Sportacenters. Там расположены флаги всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который проходит в столице Латвии.

Вместо российского флага был размещен флаг символикой Олимпийского комитета России (ОКР). Из-за санкций ВАДА Россия не может выступать под своим флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах а также использовать свой гимн. Официально россияне выступают на турнире как команда ОКР.

24 мая также стало известно, что власти Риги заменили в центре города флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

В этот же день российская команда уступила сборной Словакии (1:3) на чемпионате мира. Единственную шайбу у россиян забросил Александр Барабанов. Команда потерпела первое поражение на турнире.