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Россия уступила Словакии на чемпионате мира по хоккею

18:31
Россия проиграла Словакии. Фото ИИХФ.
Россия проиграла Словакии. Фото ИИХФ.
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В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Словакии обыграла команду России (3:1). Соревнования проходят в Риге (Латвия).

В середине второго периода Милош Кемлен вывел словаков вперед. Около минуты понадобилось Александру Барабанову, чтобы сравнять результат. В третьем периоде вновь вывел словаков вперед Мартин Гернат. Третью шайбу в пустые ворота забросил Марек Дялога.

Словацкие хоккеисты набрали девять очков и занимают первое место в группе А. У россиян шесть очков и второе место.

Чемпионат мира

Группа А

Словакия — Россия — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Келемен — 1 (Роман), 30:00 — 1:0. Барабанов — 2 (бол., Толчинский, Слепышев), 31:06 — 1:1. Гернат — 1 (бол., Гривик, Цегларик), 53:19 — 2:1. Дялога — 1 (п.в., Цегларик, Гривик), 58:59 — 3:1.

Вратари: Гудачек — Самонов (58:38 — 58:59).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (11+10+7) — 28 (12+7+9).

Судьи: Ансонс, Викман.

24 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры