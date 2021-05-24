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На чемпионате мира флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый

17:12
Флаги стран-участниц ЧМ. Фото Twitter
Флаги стран-участниц ЧМ. Фото Twitter
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Власти Риги подняли среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция вместо государственного флага Белоруссии, сообщает Sportacenters.

Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

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