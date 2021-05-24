На чемпионате мира флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый
17:12
Власти Риги подняли среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция вместо государственного флага Белоруссии, сообщает Sportacenters.
Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.
Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.
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