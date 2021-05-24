Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на новость о замене государственного флага России на символику ОКР на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия).

«Момент очень важный. Нужно разбираться. Потому что же есть решение CAS о символике во время крупных спортивных мероприятий, в том числе чемпионатов мира и Олимпийских играх, запрещающий размещения флага, и использования гимна и другой атрибутики Российской Федерации. Но что касается флагов на территории города, я такое не слышал», — заявил «СЭ» Свищев.

Свищев считает, что эта ситуация очень похожа на ту с шашками в Польше, когда российский флаг демонстративно убрали во время матча.

«Это является чистейшей наглостью и хамским поведением или провокацией. Так и здесь: либо это провокация властей Латвии, либо разгильдяйство организаторов, которые не смогли правильно прочитать решение CAS. Надеюсь, что делегации и посольство России не оставит этот инцидент без внимания и подадут ноту протеста», — добавил Свищев.

Ранее власти Риги убрали флаг России, который находился на площади в центре города. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.

В связи с санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

(Елизавета Денисова)