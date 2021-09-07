Витолиньш продлил контракт со сборной Латвии

Федерация хоккея Латвии продлила контракт с главным тренером национальной команды Харийсом Витолиньшем, сообщает журналист Ульвис Броже в Twitter.

Новый контракт Витолиньша рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления еще на один год. На этом посту специалист сменил Боба Хартли.

Под руководством Витолиньша сборная Латвии отобралась на Олимпийские игры 2022 года, обыграв в финальном раунде квалификации Италию (6:0), Венгрию (9:0) и Францию (2:1).

Большую часть своей карьеры Витолиньш входил в тренерский штаб Олега Знарка, работая с ним ассистентом в сборной Латвии (2004-2011), ХК МВД (2008-2010), московском «Динамо» (2010-2014), сборной России (2014-2018), СКА (2016-2018) и московском «Спартаке» (2019-2021).

Он имеет и опыт главного тренера, так как возглавлял московское «Динамо» с 2014 по 2015 год, а также тренировал швейцарский «Давос» с 2018 по 2019 год.