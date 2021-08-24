Третьяк исключил назначение главным тренером сборной России иностранца

Президент ФХР Владислав Третьяк не допустил назначения иностранного специалиста главным тренером хоккейной сборной России в ближайшем будущем.

— Кубок Гагарина выиграл Боб Хартли, который уже несколько лет как не востребован в НХЛ, оказавшись сильнее всех российских специалистов. В ближайшем будущем реально появление в качестве главного тренера сборной России иностранца?

— Хартли и в НХЛ не был худшим, выиграв Кубок Стэнли с «Колорадо». Я его очень хорошо знаю. Но на сегодняшнем этапе не допускаю, что какой-нибудь иностранец возглавит сборную. На Олимпиаде надеемся на своих тренеров. Насчет будущего не хотел бы загадывать.

— Тренером вратарей может стать швед Стефан Перссон, поскольку Рашит Давыдов ушел из сборной.

— Сначала я бы хотел сказать большое спасибо Рашиту Давыдову, которого хорошо знаю и нахожусь с ним в контакте. Он и моему внуку Максиму много помогал. Мне, как понимаете, вратарская позиция близка. Дай бог Давыдову здоровья. Это очень ответственный специалист, многое сделавший для наших вратарей. А что касается шведа, то мы говорим не о позиции главного тренера. Не он определяет тактику и состав, а только выбирает голкипера на матч.

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