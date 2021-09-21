Рене Фазель: «В 2023 году российская команда сможет выступать под своим флагом»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал проведение чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге.

— Мне очень приятно быть в Санкт-Петербурге, — отметил Фазель. — Не мог не вспомнить, как я приезжал сюда в 1983 году, когда город еще назывался Ленинград. Испытал особенное чувство, когда вернулся в Санкт-Петербург. Очень рад, что здесь пройдет чемпионат мира на совершенно новой арене.

Помню, как в 2000 году Владимир Владимирович Путин открывал прошлый чемпионат мира так же на одной из новых арен. Но строящийся дворец однозначно превзойдет предыдущий по своему величию. Это будущее нашего хоккея.

Более того, в 2023 году российская команда сможет выступать под своим флагом. Больше не будет «олимпийского комитета». Мы сможем ощутить величественную атмосферу благодаря этому прекрасному событию. Помимо того, нас ждет важный турнир в Омске и Новосибирске — молодежный чемпионат мира. В России умеют организовывать большие мероприятия. Желаю России удачи в проведении турниров.

В конце 2020 года CAS лишил Россию возможности проводить крупные старты, а спортсменам придется выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. Ограничения действуют до 16 декабря 2022 года.