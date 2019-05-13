Веренски присоединится к сборной США на ЧМ-2019

Защитник "Коламбуса" Зак Веренски присоединится к сборной США на чемпионате мира-2019 в Словакии, сообщает официальный сайт НХЛ. Американская команда занимает третье место в группе А, имея в активе 5 очков после 3 игр.

#CBJ defenseman Zach Werenski has been added to Team USA's roster for the World Championships. https://t.co/cvt51mnkTU – Jeff Svoboda (@JacketsInsider) 13 мая 2019 г.

В текущем сезоне Веренски провел 92 матча за "Коламбус", в которых набрал 50 (12+38) очков. "Джэкетс" выбыли на стадии 1/4 финала плей-офф НХЛ, уступив "Бостону" с общим счетом 2-4.

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