Чемпионат мира

23:04 13 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Веренски присоединится к сборной США на ЧМ-2019

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Защитник "Коламбуса" Зак Веренски присоединится к сборной США на чемпионате мира-2019 в Словакии, сообщает официальный сайт НХЛ. Американская команда занимает третье место в группе А, имея в активе 5 очков после 3 игр. 

В текущем сезоне Веренски провел 92 матча за "Коламбус", в которых набрал 50 (12+38) очков. "Джэкетс" выбыли на стадии 1/4 финала плей-офф НХЛ, уступив "Бостону" с общим счетом 2-4. 

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