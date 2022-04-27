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Сегодня, 12:23

В ФХР ответили на вопрос, когда будут подавать иск в CAS

Артем Бухаев
Корреспондент
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Первый заместитель исполнительного директора ФХР, спортивный юрист Александр Кикнадзе ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о подаче иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«На днях ИИХФ прислала ответ на наше предыдущее заявление, которое мы отправляли в дисциплинарный комитет, — сказал Кикнадзе «СЭ». — Он назначил слушание на 3 мая. Мы сейчас проверяем, нет ли у выбранных арбитров конфликта интересов. Если есть, будем просить об их отводе, в связи с этим будем просить отложить разбирательство на более поздний срок, чтобы мы могли нормально все проверить и подготовиться к слушанию, учитывая позицию ИИХФ».

Ранее ФХР обжаловала отстранение российских сборных и клубов от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределенный срок.

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