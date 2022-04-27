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Сегодня, 12:20

В ФХР заявили, что будут обжаловать решение по переносу ЧМ-2023 из России

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ИИХФ лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года.
Фото ФХР

Первый заместитель исполнительного директора спортивный юрист Александр Кикнадзе ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о позиции ФХР по лишению России права на проведение чемпионата мира-2023.

«Вчера получили официальное письмо от ИИХФ, в котором они говорят о том, что отбирают право на проведение ЧМ в Питере, — сказал Кикнадзе «СЭ. — Мы это решение совета будем обжаловать. В ИИХФ установлена своя процедура: сначала мы должны пойти в дисциплинарный комитет, потом уже можем идти в CAS. Так что решение по CAS будем принимать уже после обжалования в дисциплинарном комитете».

26 апреля Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

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