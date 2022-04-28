Третьяк заявил, что Россия будет пытаться вернуть право проведения ЧМ и МЧМ по хоккею

Действующий президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос «СЭ» о возможности проведения чемпионата мира в Санкт-Петербурге и молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске.

«Конечно, мы будем пытаться провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске, — сказал Третьяк «СЭ» — Почему нет? Мы построили арену для проведения соревнований. Мы будем пытаться сделать все, чтобы через какое-то время нам вернули чемпионаты мира. Когда это произойдет? Трудно сказать. Есть очередность в проведении чемпионатов мира. Все они расписаны на 5 лет вперед. Конечно, постараемся исправить в будущем то, что произошло».

Ранее, 26 апреля, Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

ИИХФ также перенесла молодежный чемпионат мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске.