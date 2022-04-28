Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 09:00

Третьяк заявил, что Россия будет пытаться вернуть право проведения ЧМ и МЧМ по хоккею

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владислав Третьяк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Действующий президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос «СЭ» о возможности проведения чемпионата мира в Санкт-Петербурге и молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске.

«Конечно, мы будем пытаться провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске, — сказал Третьяк «СЭ» — Почему нет? Мы построили арену для проведения соревнований. Мы будем пытаться сделать все, чтобы через какое-то время нам вернули чемпионаты мира. Когда это произойдет? Трудно сказать. Есть очередность в проведении чемпионатов мира. Все они расписаны на 5 лет вперед. Конечно, постараемся исправить в будущем то, что произошло».

Ранее, 26 апреля, Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.
ИИХФ также перенесла молодежный чемпионат мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске.

Хоккей
Владислав Третьяк
2
1
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Что приготовить на майские праздники?
«Надеюсь, Александр Усик станет королем супертяжей». Александр Поветкин — о Чудинове, бое Бивол - Канело и гражданстве Бетербиева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ФХР ответили на вопрос, когда будут подавать иск в CAS
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости