Третьяк прокомментировал замену российских флагов в Риге во время чемпионата мира

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с заменой российских флагов во время чемпионата мира в Риге (Латвия).

В Риге местные власти сняли флаг России с площади в центре города. Там расположены флаги всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который проходит в столице Латвии.

«Как известно, мы находимся под санкциями, — цитирует Третьяка ТАСС 24 мая. — На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города».

Вместо российского флага был размещен флаг символикой Олимпийского комитета России (ОКР). Из-за санкций ВАДА Россия не может выступать под своим флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах, а также использовать свой гимн. Официально россияне выступают на турнире как команда ОКР.