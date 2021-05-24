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Международная федерация хоккея обратилась в мэрию Риги по поводу замены белорусского флага

24 мая 2021, 23:22
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира, сообщил президент организации Рене Фазель.

«Мы отправили письмо мэру Риги, — цитирует Фазеля ТАСС 24 мая. — Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги».

Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11460905

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