Тренер сборной России Брагин прокомментировал разгром Великобритании на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Великобританией (7:1) в матче группового турнира чемпионата мира-2021 в Риге (Латвия).

— Как проявили себя дебютанты сборной на турнире — Бочаров, Толчинский, Кузьменко?

— Они неплохо влились. Понятно, что противник не такого высокого уровня, но они провели хорошую игру.

— Есть ли новости по Окулову? Он продолжит восстанавливаться в составе сборной или отправится в Россию?

— Нет-нет, он будет восстанавливаться. У него повреждение плеча, врачи будут работать с ним. Мы надеемся на него в дальнейшем.

— Какие задачи были на сегодняшний матч?

— Мы хотели хорошего начала — так и получилось. Забили хорошие голы. В дальнейшем мы требовали от игроков правильной игры. Неправильные навыки надо убирать и играть более агрессивно.

— Можете рассказать про правильную игру в вашем понимании?

— Основной принцип — пять в обороне, пять в атаке. Самое главное — играть без грубых ошибок. Можно много рассуждать об этом, но основное — это агрессия в атаке и агрессия в обороне.

— Для вас как для тренера можно ли хоть что-то полезное извлечь из такой игры?

— Мы наиграли несколько вариантов в большинстве. Это полезная игра, хорошая подготовка к следующему матчу.

— Связано ли отсутствие Евгения Тимкина с удалением в конце матча с Чехией?

— Тимкин, возможно, сыграет в следующем матче.

В следующем матче сборная России 24 мая сыграет со словаками (начало игры — 16:15 мск).

(Михаил Скрыль)