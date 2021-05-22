Сборная Финляндии одержала победу над командой США со счетом 2:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен. У проигравших отличился Джейсон Робертсон.

Команды провели первый матч на турнире. Сборные Финляндии и США выступают в группе B с командами Германии, которая одержала победы в двух стартовых матчах чемпионата мира, Италии, Казахстана, Канады, Латвии и Норвегии.