Тарасенко рассказал о том, когда ему выбили зубы
12:54
Нападающий «Сент-Луиса» и сборной России Владимир Тарасенко рассказал о том, когда ему впервые выбили зубы.
«В сборной в 17 лет я снял визор на одну игру, и шайба попала в лицо. Потом вставил зубы, и их снова выбили. И еще раз. Спросил как-то у жены и детей, надо ли опять зуб вставлять. Нет, не надо, говорят», — сказал Тарасенко.
29-летний форвард прибыл в расположение сборной России и после прохождения карантина сможет сыграть на чемпионате мира в Латвии.
(Максим Сычев)
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