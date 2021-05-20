Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем ЧМ против Чехии
Сегодня сборная России провела третью тренировку в Риге перед стартом чемпионата мира, сообщает 20 мая официальный сайт ФХР.
Она прошла на льду «Олимпик-центра». До нее состоялось командное фотографирование. Игроки занимались в следующих сочетаниях:
Группа 1
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов.
Синие: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко.
Красные: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов.
Черные: Дронов — Марченко, Швец-Роговой — Каменев — Воронков.
Группа 2
Вратари: Бочаров, Федотов.
Толчинский — Сафонов, Тимкин, Кузьменко.
Нападающий Василий Подколзин занимается в Риге по индивидуальной программе.
Штаб сборной заявил необходимое по регламенту ИИХФ минимальное число в 17 игроков (15 полевых и 2 вратарей). Завтра перед матчем с Чехией заявка будет дополнена. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
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