Стал известен расширенный состав сборной Финляндии на ЧМ-2021

Сборная Финляндии огласила расширенный состав на чемпионат мира, который пройдет в Латвии. В него вошли 35 хоккеистов.

Вратари: Кевин Ланкинен («Чикаго», НХЛ), Янне Ювонен («Лександ», Швеция), Юсси Олкинуора («Металлург», КХЛ), Хярри Сятери («Сибирь», КХЛ).

Защитники: Элмери Эронен (ХПК), Томми Кивисте, Никлас Фриман («Йокерит», КХЛ), Вилле Покка, Оливер Каски (оба — «Авангард», КХЛ), Петтери Линдбом («Биль», Швейцария), Олли Мяятя («Лос-Анджелес», НХЛ), Микаэль Сеппала, Ким Ноусиайнен (оба — «КалПа»), Атте Охтамаа («Локомотив», КХЛ), Аксель Ринделл («Йукурит»), Яркко Парикка («Ильвес»), Микаэль Руохомаа («Сибирь», КХЛ), Тони Сунд («Давос», Швейцария).

Нападающие: Маркус Ханникайнен, Вели-Матти Савинайнен, Ииро Пакаринен, Йере Карьялайнен, Саку Маяналанен, Марко Анттила (все — «Йокерит», КХЛ), Ханнес Бьорнинен («Пеликанс»), Валттери Пуустинен, Йере Иннала, Петри Контиола (все — ХПК), Антон Лунделл, Йере Саллинен (оба — ИФК), Нико Оямяки («Линчепинг», Швеция), Арту Руотсалайнен («Баффало», НХЛ), Эмели Суоми («Ильвес»), Петер Тивола («Эссят»), Теему Турунен («Давос», Швейцария).