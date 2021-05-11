Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Вратари «Аризоны» Кюмпер и Хилл выступят за сборную Канады на ЧМ-2021

09:34
Теги:

Голкиперы «Аризоны» Дарси Кюмпер и Эдин Хилл сыграют за сборную Канады на ЧМ-2021, рассказал генменеджер клуба Билл Армстронг.

31-летний Кюмпер уже выступал за национальную команду на ЧМ-2018. Тогда сборная заняла 4-е место.

25-летний Хилл выступит за Канаду впервые. В этом сезоне он провел 19 матчей в НХЛ.

Чемпионат мира по хоккею состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

«Я же вам говорил, что Промес — средний игрок». Канчельскис — о победе «Спартака» над «Химками»
Пропавший под Калугой подросток найден мертвым
В России упростили процедуру назначения социальных выплат
Известный священнослужитель погиб в ДТП с такси в Москве — видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд