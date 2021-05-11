Вратари «Аризоны» Кюмпер и Хилл выступят за сборную Канады на ЧМ-2021

Голкиперы «Аризоны» Дарси Кюмпер и Эдин Хилл сыграют за сборную Канады на ЧМ-2021, рассказал генменеджер клуба Билл Армстронг.

31-летний Кюмпер уже выступал за национальную команду на ЧМ-2018. Тогда сборная заняла 4-е место.

25-летний Хилл выступит за Канаду впервые. В этом сезоне он провел 19 матчей в НХЛ.

Чемпионат мира по хоккею состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.