Вратари «Аризоны» Кюмпер и Хилл выступят за сборную Канады на ЧМ-2021
09:34
Голкиперы «Аризоны» Дарси Кюмпер и Эдин Хилл сыграют за сборную Канады на ЧМ-2021, рассказал генменеджер клуба Билл Армстронг.
31-летний Кюмпер уже выступал за национальную команду на ЧМ-2018. Тогда сборная заняла 4-е место.
25-летний Хилл выступит за Канаду впервые. В этом сезоне он провел 19 матчей в НХЛ.
Чемпионат мира по хоккею состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.
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