США — Канада: все голы матча
Сборные Канады и США обменялись голами в первом периоде полуфинального матча чемпионата мира в Риге.
Канадцы вышли вперед в самом начале встречи — шайбу забросил Брендон Перри. Американцы ответили голом Колина Блэквелла ближе к концу первого периода.
Во втором периоде Канада снова вышла вперед. Гол забил Брайан Бойл. Счет стал 2:1.
Представляем вашему вниманию все голы.
Брендон Перри
Canada strikes early with speed. Brandon Pirri makes it 1-0.?? #USACAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/ZKVHl67RSw— IIHF (@IIHFHockey) June 5, 2021
Колин Блэквелл
Sweet tip-in by Colin Blackwell. 1-1??? #USACAN #IIHFWorlds @usahockey @NYRangers @CB__43 pic.twitter.com/igbaqWKabC— IIHF (@IIHFHockey) June 5, 2021
Брайан Бойл
Andrew Mangiapane does it again! 2-1 for @hockeycanada??? #USACAN #IIHFWorlds @NHLFlames @andrewmange13 pic.twitter.com/mkb408bogF— IIHF (@IIHFHockey) June 5, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю