Канада обыгрывает США после двух периодов полуфинала ЧМ по хоккею
Сборная Канады обыгрывает США после двух периодов полуфинального матча чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) — 2:1.
В первом периоде канадцы открыли счет благодаря шайбе Брендона Перри. У американцев отличился Колин Блэквелл.
Во втором периоде Канада вышла вперед благодаря голу Эндрю Манджапане. Еще одна шайба канадской команды, заброшенная Адамом Хенриком, была отменена после просмотра повтора.
Andrew Mangiapane does it again! 2-1 for @hockeycanada.??? #USACAN #IIHFWorlds @NHLFlames @andrewmange13 pic.twitter.com/mkb408bogF— IIHF (@IIHFHockey) June 5, 2021
Победитель встречи сыграет в финале турнира с Финляндией или Германией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю