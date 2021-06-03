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Швейцария — Германия: видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2021

19:38
3 июня. Рига. Швейцария — Германия — 2:3 Б. Фото AFP
3 июня. Рига. Швейцария — Германия — 2:3 Б. Фото AFP
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3 июня, в четверг, сборная Германии обыграла Швейцарию в серии буллитов (3:2 Б) в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).

У немцев голы забили Том Кюнхакль и Леон Гаванке, а победный буллит реализовал Марсель Нобельс.

В составе Швейцарии шайбы забросили Рамон Унтерзандер и Фабрис Герцог.

Германия стала вторым участником полуфинала ЧМ-2021. Ранее, 3 июня, сборная США победила Словакию (6:1).

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