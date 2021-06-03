Швейцария — Германия: видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2021
19:38
3 июня, в четверг, сборная Германии обыграла Швейцарию в серии буллитов (3:2 Б) в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).
У немцев голы забили Том Кюнхакль и Леон Гаванке, а победный буллит реализовал Марсель Нобельс.
В составе Швейцарии шайбы забросили Рамон Унтерзандер и Фабрис Герцог.
Германия стала вторым участником полуфинала ЧМ-2021. Ранее, 3 июня, сборная США победила Словакию (6:1).
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