3 июня, в четверг, сборная Германии обыграла Швейцарию в серии буллитов (3:2 Б) в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).

У немцев голы забили Том Кюнхакль и Леон Гаванке, а победный буллит реализовал Марсель Нобельс.

В составе Швейцарии шайбы забросили Рамон Унтерзандер и Фабрис Герцог.

Германия стала вторым участником полуфинала ЧМ-2021. Ранее, 3 июня, сборная США победила Словакию (6:1).