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США — Словакия: видеообзор матча четвертьфинала ЧМ-2021 по хоккею

19:30
3 июня. Рига. США — Словакия — 6:1. Хоккеисты сборной США. Фото AFP
3 июня. Рига. США — Словакия — 6:1. Хоккеисты сборной США. Фото AFP
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3 июня сборная США одержала победу над Словакией (6:1) в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).

В составе американцев по разу забили Брайан Бойл и Александер Хмелевский, дубль оформили Колин Блэквелл и Конор Гарланд.

У словаков единственную шайбу забросил Петер Цегларик.

В четверг США и Германия стали первыми полуфиналистами ЧМ-2021. В параллельной встрече немцы обыграли в серии буллитов Швейцарию (3:2 Б).

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