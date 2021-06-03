США — Словакия: видеообзор матча четвертьфинала ЧМ-2021 по хоккею
19:30
3 июня сборная США одержала победу над Словакией (6:1) в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).
В составе американцев по разу забили Брайан Бойл и Александер Хмелевский, дубль оформили Колин Блэквелл и Конор Гарланд.
У словаков единственную шайбу забросил Петер Цегларик.
В четверг США и Германия стали первыми полуфиналистами ЧМ-2021. В параллельной встрече немцы обыграли в серии буллитов Швейцарию (3:2 Б).
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