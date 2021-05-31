Швеция впервые в истории чемпионатов мира не попала в плей-офф

Сборная Швеции не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по хоккею. Шведы не вышли из группы впервые в своей истории.

31 мая сборная Швеции уступила команде России (2:3 Б). «Тре крунур» набрали 10 очков и занимают пятое место в группе А. В 1/4 финала пройдут четыре лучшие команды каждой из групп.

Место в четвертьфинале от групп А обеспечили себе сборные России, Швейцарии, Словакии и Чехии. Турнир проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.