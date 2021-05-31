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Швеция впервые в истории чемпионатов мира не попала в плей-офф

31 мая 2021, 22:41
31 мая. Россия — Швеция — 3:2 Б. Фото AFP
31 мая. Россия — Швеция — 3:2 Б. Фото AFP
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Сборная Швеции не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по хоккею. Шведы не вышли из группы впервые в своей истории.

31 мая сборная Швеции уступила команде России (2:3 Б). «Тре крунур» набрали 10 очков и занимают пятое место в группе А. В 1/4 финала пройдут четыре лучшие команды каждой из групп.

Место в четвертьфинале от групп А обеспечили себе сборные России, Швейцарии, Словакии и Чехии. Турнир проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры